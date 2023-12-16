醬園弄｜陳可辛籌備7年終開機　傳章子怡做女一仲有多位紅星加盟

導演陳可辛籌備了七年的電影新作《醬園弄》，在日前已正式開機。對於主演人選官方還未正式公佈，但已屢傳女主角由影后章子怡出演，而兩大一線人氣女星楊冪、趙麗穎傳演出女配角，超強卡司陣容令不少網民相當關注。

《醬園弄》在日前已正式開機。（《醬園弄》微博圖片）

從《醬園弄》官方微博悉出的海報可見，中間位置出現一位女子的背影，前方擺放着捲有血跡的報紙，突出故事主題。而該女子有傳就是女主角，由章子怡出演，雖然消息未得到證實，但「維基百科」已顯示她出演該電影，假如消息確實，該電影就是她離婚後首部作品，特別引來期待。

有傳女主角由章子怡出演。（章子怡微博圖片）

除了有傳她出演女主角之外，網傳楊冪、趙麗穎亦加盟，兩大一線女星罕有合作，引起的話題度不斷。有傳女配角是由趙麗穎出演，將飾演蘇青一角，戲份相當之多。但亦傳出蘇青一角由楊冪出演，不過亦有指她只是客串而已，可謂傳言滿天飛。

唯一可確信的是該電影角色眾多，演員們亦陸續進組拍攝，官方發聲表示：「他們每一位都因為喜歡劇本，相信角色，來到《醬園弄》，角色不相同，愛電影的心無差別。由於本片角色眾多，拍攝難度不低，至今仍在搭配組合過程中，為保證台前幕後所有主演，主創全力以赴專注拍攝，我們將待陣容整齊後，再擇機與大家分享更多影片訊息，官宣全部陣容，主演排序會以其所飾角色嘅出場順序為準，唯望不負大家期待。」被不少網民解讀為陣容應該非常強勁，避免為了爭演員排位，所以按飾演角色官宣。

楊冪﹑趙麗穎出演女配角？（楊冪微博圖片﹑趙麗穎微博圖片）

除了傳出她們三位出演之外，還傳沈騰、劉曉慶是特別領銜主演，黃曉明、朱一龍、馬思純等為特別出演，陳坤、易烊千璽、李現等為友情出演，王丹妮、王敏奕等為特別介紹，卡司陣容強大，絕對是一部巨作，有指電影將在2025年上映。

據指《醬園弄》是1944年3月發生在上海的真實案件，被殺男子名叫詹雲影，身材高大健碩，原本在典當行做二櫃，收入穩定，可惜有了錢之後濫賭成性，酗酒家暴，長期生活在痛苦中的妻子詹周氏不堪忍受，最終將其殺害，並大卸16塊，震驚全上海。

陳可辛籌備了七年。（陳可辛微博圖片）