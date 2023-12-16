非同凡響｜廖子妤試鏡主角失敗　轉演智障超落力︰唔叫自己做配角

來自馬來西亞的演員廖子妤（Fish），2012年來港發展，很快就獲得不少導演賞識，2017年更以電影《骨妹》入圍《第36屆香港電影金像獎》最佳女配角。到了2022年，廖子妤更分別以《梅艷芳》及《智齒》雙料入圍《第40屆香港電影金像獎》最佳女配角，最後憑《梅艷芳》中飾演家姐梅愛芳得獎，實力獲肯定。而其實Fish向來對角色揣摩都有要求，例如在《非同凡響》（2018）中，飾演智障同學時，就被其他家長誤以為是真。



廖子妤在《非同凡響》中飾演智障學童，原來紮起「噴水池頭」一幕是由她發想。（《非同凡響》劇照）

廖子妤入行不久，便獲機會演《骨妹》，更獲最佳女配角提名。（《骨妹》劇照）

原試鏡女主角

在《非同凡響》中，廖子妤收起型格外表，著力飾演一名特殊學校學生，甚至會認不出是她本人，投入程度受到激讚。但原來Fish起初試鏡不是當智障學童，而是余香凝的主角角色。雖然落選，但都獲導演信任交付學生角色給廖子妤挑戰！

廖子妤最初試鏡的是余香凝的角色。（《非同凡響》劇照）

廖子妤當時就表示︰「鏡頭裏的角色，除了電影中出現的片段，在真實世界其實都會存在，我不會稱自己做配角，因為我存在於那個世界，就會當自己做主角去演。」在《非同凡響》中，廖子妤的戲份只有兩、三分鐘，當中更只有一場戲比較清楚看見她，但她全程沒有放軟手腳去演，其至為角色設計。廖子妤︰「雖然角色是智障人士，但都會有貪靚的想法，所以向導演要求紮起頭髮做噴泉頭，為自己扮靚。」

余香凝在《非同凡響》中，亦刻意曲起背部，營造一份缺乏自信感覺。（《非同凡響》劇照）

從觀察豐富角色

除了打扮花心思，Fish在拍攝前，亦有親身到弱能學校旁聽，留意學生上課的情況和環境，還有觀察他們的談吐舉止等，故有了向導演提議剪短頭髮的想法︰「很多要照顧智障小朋友的家長都表示，為了方便打理，可能都會把孩子的頭髮剪得很短。我又發現很多弱能小朋友因為較少運動，肌肉比較弱，尤其背肌，部分站姿不太正確，才會令人感覺形態有點不一樣。」她補充用了某些同學的小動作來設計角色的藍本，去到片場著起套衫嘗試揣摩他們的動態。

《梅艷芳》談及梅愛芳與梅艷芳的姊妹情，成讓她成為金像最佳女配角。（《梅艷芳》劇照）

弱能角色不易處理，廖子妤的表現能獲好評，只因她在背後付出不少功夫。（《非同凡響》劇照）

家長誤以為有新同學

事實證明她沒有白費心機，廖子妤透露在拍攝現場曾被誤認為智障學生，「有啲家長以為我係新同學，見到cut機後我跟其他演員傾偈才知實相，連棠哥（歐錦棠）開頭都以為係，但細心留意眼神就見到，我的眼神太凌厲。」她形容眼神最難演繹，因為眼神呃不到人，所有經歷都寫在眼裏。投入度爆燈，在觀眾間亦獲得好評，被問到在銀幕見到自己的演出有何感想，廖子妤坦言可以再做得好一點，但回想起演出的時候，自問已盡力，所以沒法客觀評價自己的表現，但就大讚整個劇組都很用心地製作，希望令大眾關心教育和特殊兒童的課題，亦令香港電影更多元化。