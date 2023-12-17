功夫皇帝李連杰憶年少練武太嚴苛　發惡夢到30歲潛意識仍感恐懼

香港武打電影「功夫皇帝」李連杰近年身體抱恙，甚少參演電影及亮相公開活動，更經常傳出逝世傳聞。早前李連杰訪台宣傳新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，接受訪談節目專訪播出，提及成名前練武的歲月，表示當年的刻苦艱辛非常難忘，但亦因此造就四十年來的光輝成就。



李連杰早前到台灣宣傳新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，並多次亮相講座及訪談節目。（視覺中國）

李連杰在節目中談到自己的生命故事，他強調人最重要莫過於身體健康與心靈快樂，正如自己書中分享，希望影迷讀者能夠在尋找人生的過程裡，找到更清晰的自己。李連杰又回顧自己從8歲起開始習武，進入北京什剎海體育運動學校受訓，過程非常嚴苛漫長，回想時表示潛意識依然存在恐懼的感覺，當年每天訓練八小時、每星期六日：「重複了十年，還是會有點驚嚇！」甚至到了30歲，還是會發惡夢，夢裡全都是習武的片段。

李連杰於台灣訪談節目裡回顧自己年少練武的歲月，表示刻苦嚴苛的程度，令他30歲時仍然會發惡夢。（視覺中國）

李連杰表示自己到30歲，亦即已拍完徐克《黃飛鴻》系列時，仍然會發練武的惡夢。（黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

李連杰19歲便跨進大銀幕成為武打演員，短短幾年聲名大噪，到30歲之時早已完成徐克的《黃飛鴻》系列四部曲及《方世玉》系列，在華語影壇紅極一時！李連杰笑指以前與師兄弟們均戲稱武術老師為「希特拉」，不過直至今天，他與老師依然非常好朋友，他亦感恩地表示：「感恩當年在我成長過程中的這種教育，沒有他（老師），我就沒有這個人生經歷。」謙虛地將自己在華語武打電影的成就歸功於一手訓練自己的老師。