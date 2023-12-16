不日成婚2︱陳家樂真人招呼衞詩雅下身　被導演調教︰個頭耷低啲

香港愛情喜劇《不日成婚2》日前正式上映，電影由陳茂賢執導，《不日成婚》六位班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其與楊偲泳再度主演，並有四料金像女配金燕玲加盟，與陳家樂於戲中飾演母子，「霸氣奶奶」在戲中非常搶鏡。《不日成婚2》承接前作阿佳與可怡決定步入婚姻的結尾，開始面對籌辦婚禮、面對婆媳關係等關卡，情節寫實並觸動每位男女觀眾，過程令不少處境相近的觀眾會心微笑。

《不日成婚2》承接前作阿佳與可怡決定步入婚姻的結尾，開始面對籌辦婚禮、面對婆媳關係等關卡。（《不日成婚2》電影劇照）

《不日成婚2》上映以來，在官方社交媒體發布多段幕後花絮，踢爆片場不少搞笑位。今日發布的最新花絮中，拍攝了《不日成婚2》陳家樂衞詩雅這對銀幕情侶的絕密閨房片段，驚見衞詩雅倚在雙人床床頭，一個疑似陳家樂、身穿孖煙通的男人竟埋頭在衞詩雅下身，意識非常大膽！此時，導演陳茂賢突入閨房，調教陳家樂的技巧，直言：「你個頭唔該耷低啲啦！」更伸手拍向陳家樂圓潤的屁股、響亮地拍打一下！

陳家樂與衞詩雅在《不日成婚2》拍攝親密戲份期間，導演陳茂賢出手指教「功夫」。（《不日成婚2》IG影片截圖）

埋頭在衞詩雅下身的陳家樂，被導演要求：「你個頭唔該耷低啲啦！」。（《不日成婚2》IG影片截圖）

導演陳茂賢更一掌拍在陳家樂圓潤的屁股上，發出響亮的一聲。（《不日成婚2》IG影片截圖）

陳家樂被導演指點床上功夫之餘，衞詩雅亦毫不尷尬，自在地對伏在被鋪下的陳家樂表示：「低少少呀！」似乎二人在銀幕下真的非常老友，演出親密場面時也毫不顧忌，難怪陳家樂與衞詩雅曾在專訪中笑言，連拍攝現場的工作人員也曾質疑他們曾經在一起、有過真感情！