Kanye West長女拖實「新媽媽」同遊 地位取代前妻Kim Kardashian
撰文：莫匡堯
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美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚的太太Bianca Censori，一直為外媒花邊新聞的追訪對象，出位言行往往成為鏡頭下的寵兒。今年Kanye West到意大利外遊期間，頻頻在公眾場合與Bianca Censori親密互動，返回美國後一度變得低調，然而日前一家到迪士尼樂園，則實證Bianca於Kanye West家中的地位已完全取代前妻Kim Kardashian。
Kanye West昨日（15日）帶同秘婚妻與長女North West到美國加州迪士尼樂園遊玩，被外媒野生捕獲。據悉，Kanye West與前妻Kim Kardashian的長女North West，過去經常到迪士尼樂園，但是次卻為首次與「新媽媽」Bianca Censori同遊。在Kanye West一家三口被拍攝到的照片中，現年10歲的North West十指緊扣捉住Bianca Censori的手，在私人導遊的帶領下穿過人群，並參觀貴賓尊屬的鬼屋設施。
作為Kanye West與前妻Kim Kardashian的長女，North West與「新媽媽」Bianca Censori的關係密切具有極大的代表性。雖然外界早有傳聞指，Kanye West與前妻的四名子女早已經與「新媽媽」建立良好的關係，然而昨日同遊的相片則為傳聞首次得到證實，亦確立Bianca Censori與Kanye West家中的地位。