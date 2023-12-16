Kanye West長女拖實「新媽媽」同遊　地位取代前妻Kim Kardashian

美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚的太太Bianca Censori，一直為外媒花邊新聞的追訪對象，出位言行往往成為鏡頭下的寵兒。今年Kanye West到意大利外遊期間，頻頻在公眾場合與Bianca Censori親密互動，返回美國後一度變得低調，然而日前一家到迪士尼樂園，則實證Bianca於Kanye West家中的地位已完全取代前妻Kim Kardashian。

Kanye West與秘婚妻Bianca Censori今年成為外媒狗仔隊爭相捕捉的對象。（視覺中國）

Kanye West昨日（15日）帶同秘婚妻與長女North West到美國加州迪士尼樂園遊玩，被外媒野生捕獲。據悉，Kanye West與前妻Kim Kardashian的長女North West，過去經常到迪士尼樂園，但是次卻為首次與「新媽媽」Bianca Censori同遊。在Kanye West一家三口被拍攝到的照片中，現年10歲的North West十指緊扣捉住Bianca Censori的手，在私人導遊的帶領下穿過人群，並參觀貴賓尊屬的鬼屋設施。

Kanye West與前妻Kim Kardashian的10歲長女North West（前右），十指緊扣「新媽媽」Bianca Censori（前左）同遊迪士尼樂園。（視覺中國）

Kanye West昨日以「新一家三口」組合同遊迪士尼樂園，實證秘婚妻Bianca Censori在家中地位已完全取代前妻Kim Kardashian。（視覺中國）

作為Kanye West與前妻Kim Kardashian的長女，North West與「新媽媽」Bianca Censori的關係密切具有極大的代表性。雖然外界早有傳聞指，Kanye West與前妻的四名子女早已經與「新媽媽」建立良好的關係，然而昨日同遊的相片則為傳聞首次得到證實，亦確立Bianca Censori與Kanye West家中的地位。