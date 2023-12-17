《明日戰記》登Netflix全球播放華語片之冠　最多點播唔係周星馳

Netflix上周突然公開2023年上半年的節目播放數據，並公布能夠錄得超過5萬小時播放，多達18,214個節目數據，有本地網媒《Wave. 流行文化誌》便從這堆大數據中，尋找華語電影的表現，當中發現排名最高的為古天樂擔任總監製及主演的香港電影《明日戰記》。至於香港演員擁有最多部作品入圍的，就有周星馳、劉德華，分別都有超過20部。不過單計個人累積最高播放時數的香港演員，又另有其人。

《明日戰記》未有在外地上映，獨家放映權交予Netflix。（電影宣傳海報）

自Netflix在上周中公布播放數據後，本地娛樂文化媒體《Wave. 流行文化誌》昨日公布關於香港影視作品的數據分析，媒體利用 Google工具分析節目名稱的語言，再經人手篩選出來自香港的作品，從接近2萬部上榜作品中，找出總共有159部香港製作入榜，而合共播放時數為7,250 萬小時，佔全Netflix平台流量約0.08%。

本地娛樂文化媒體《Wave. 流行文化誌》昨日公布關於香港影視作品的數據分析。（網頁截圖）

香港電影在整個Netflix平台的表現，亦是面向國際舞台的表現，以上半年播放率只佔平台總流量約0.08%，實有不少進步空間。（《明日戰記》劇照）

周星馳和羅家英主演的《國產凌凌漆》，是1994年上映作品，至今在Netflix仍有不俗播放率。（《國產凌凌漆》截圖）

從統計可見，古天樂擔任總監製及主演的電影《明日戰記》，其總播放時數是冠絕其他香港製作，一共播放了910萬小時，在全球排第 2,229 位。至於第二至五名的香港製作，依次分別為《葉問 3》、《征途》（2020年中港合拍片未有在港上畫）、《真‧三國無雙》及《葉問 4：完結篇》，每部觀看時間都超過 340萬小時。

不過以國際知名度而言，甄子丹就是個人播放率之冠，2015年的《葉問3》仍可在一眾華語片中排第二。（劇照）

另一數據分析，就單以香港演員表現計算，周星馳、劉德華、成龍、甄子丹都分別有 26、20、19 及 17 部作品入榜，成為最受全球 Netflix 用戶歡迎的香港演員。當中又以甄子丹作品最為熱門，《葉問》系列共四集電影，上半年播放量均排全球頭5000位，合共錄得1,450萬小時收看時間，網站估計這與甄子丹近年有參演不少荷李活電影，在國際享有名聲有關。