Sweet Home2｜李施昤超強狀態回歸成焦點　爆肌背影比男星更Man

Netflix韓劇《Sweet Home 2》於本月初回歸，雖然好評參半，但仍然登上香港點播排行榜的頭10位。除了宋江在劇中全裸爆肌上陣，飾演女消防員徐伊景的李施昤就以比首季更強勁的狀態回歸，超完美的肌肉線條，令劇迷大為震驚，背影更比大部分男星更Man！

《Sweet Home 2》雖然好評參半，但仍然登上香港點播排行榜的頭10位。（劇集海報）

李施昤身材超Fit！（IG圖片）

現年41歲的李施昤在第一季曾因體脂只有8%的超狂身材獲得關注，相隔3年她以更健碩的身材強勢回歸。今次以短髮示人的李施昤在Instagram上載了不少拍攝花絮，其中一張背影照令網民驚訝不已。有網民表示李施昤的超強背肌比大部分男星還要強勁，只看照片很難相信這是女兒身。

李施昤超強狀態回歸。（劇照）

齋睇背影真係估唔到係佢！（IG圖片）

李施昤花了很多時間鍛煉肌肉。（IG圖片）

曾是拳擊國家代表隊的李施昤不時都在社交媒體分享健身照及心得，並透露均衡飲食非常重要，她表示自己回盡量吃原型食物例如是蘋果、水煮蛋、牛肉、海鮮及蔬菜補充維他命及蛋白質。

超強背肌！（IG圖片）

（IG圖片）

另外，李施昤一向都非常熱愛運動，除了做Gym，亦有每日早上慢跑的習慣，在拍攝《Sweet Home》時體脂只有8%！除了靠拳擊鍛鍊好身材，熱愛運動的李是英更非常喜歡行山，還開設YouTube頻道紀錄行山的點滴。

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