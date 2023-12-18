頭文字D︱鈴木杏側身擁腫極似潦倒大叔　近看驚覺真身竟是夏樹！

2005年香港改編日本賽車漫畫的電影《頭文字D》，卡士雲集當紅的一線男演員，包括周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤、陳小春與鍾鎮濤，女主角方面則由日本女演員鈴木杏飾演拓海的女友夏樹，以及田中千繪飾演美也。當年鈴木杏年僅18歲，在劇情中與拓海上演一段純愛，可惜最後暗黑背景被阿木踢爆，令拓海與夏樹戀情不能開花結果。

當年18歲的鈴木杏與周杰倫與《頭文字D》裡飾演情侶。（《頭文字D》電影截圖）

當年鈴木杏飾演的夏樹深入民心，事隔18年後，現年36的鈴木杏已淡出大銀幕，外貌亦出現相當誇張的變化。近年鈴木杏將頭髮剪短，走中性打扮風格，日前數張相片曝光，更令網民非常驚訝。鈴木杏日前於社交媒體上分享幾張相片，拍攝一位短髮、厚外衣下看似身型擁腫的人，側面蜷縮的背影極似一名潦倒大叔，而最後一張相片中，這位「大叔」提着茶壼茶杯走近，才令網民驚訝發現「大叔」的真身竟然是夏樹！

鈴木杏於社交媒體分享幾張相片，其中一位疑似「大叔」的擁腫身影，蜷曲着泡茶。（鈴木杏IG圖片）

這位「大叔」拿着茶壼與茶杯走近時，赫然發現原來是束短髮的鈴木杏！（鈴木杏IG圖片）

雖然照片中，鈴木杏的五官與笑容仍與當年無異，保養亦相當得宜，然而一身隨性打扮，相比同齡日本女星卻形成極大對比。近來鈴木杏的打扮越趨中性，全身相片極似文青打扮的男生，昔日的少女味銳減，令人猜測轉變背後的原因。

鈴木杏近年走中性打扮，全身照看似一個文青男生。（鈴木杏IG圖片）

鈴木杏近夫走中性打扮，全身照看似一個文青男生。（鈴木杏IG圖片）

重溫鈴木杏《頭文字D》演出：