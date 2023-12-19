金手指︱劉德華花絮談年少賽跑威水史　100米僅跑12秒總坐後備席

由梁朝偉、劉德華兩大香港影帝攜同主演，事隔20年再度合作的港產犯罪電影《金手指》，將於12月30日正式在香港上映。電影由莊文強自編自導，於大銀幕上重現編劇作品《無間道》梁朝偉與劉德華的經典對決，拍攝成本更高達3億5000萬元，為本年度最被愛期待的壓軸上映鉅製！

梁朝偉在《金手指》裡的形象，非常具土豪霸氣、不可一世。（《金手指》預告截圖）

《金手指》重現20年前《無間道》梁朝偉與劉德華的經典對決。（《金手指》電影劇照）

《金手指》改編自八十年代的「佳寧集團案」，劇情講述上市公司嘉文集團在幾年間崛起到沒落清盤，令股票市場蒸發過百億元，集團創辦人程一言（梁朝偉 飾）亦由股民偶像變成過街老鼠；在廉政公署調查主任劉啟源（劉德華 飾）長達十五年的搜證及跨境調查下，發展案中有案、更牽涉數宗命案及香港上流社會。

劉德華於《金手指》裡飾演廉政公署調查主任劉啟源。（《金手指》電影劇照）

連日來，《金手指》透過電影公司社交媒體發放數段花絮影片，讓期待電影上映的觀眾率先窺探兩大影帝在《金手指》鏡頭後的互動與形象，其中劉德華在拍攝期間，自爆年少時的威水史，華仔與工作人員討論跑步期間自言：「我細個係跑隊㗎！但係4x100會係第五個後備嗰啲！」

劉德華在拍攝《金手指》期間分享自己年少時賽跑的威水史。。（《金手指》IG影片截圖）

劉德華自言年少跑100米12秒便完成！（《金手指》IG影片截圖）

華仔更自爆當年賽跑佳績：「我（跑100米）平均以前12秒，而家16秒倒啦！」他更續指：「400米嗰時跑52秒！」令在場的工作人員大吃一驚！至於現在年逾六十的體能狀況下，華仔笑言：「我而家都唔夠膽講2分鐘一定跑得完！最後尾跑到咁樣（示範趷下趷下的動作）！」

劉德華笑言不復當年。（《金手指》IG影片截圖）

劉德華更表示400米在52秒便跑完，令工作人員大吃一驚！（《金手指》IG影片截圖）