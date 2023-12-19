水行俠與失落王國｜人場前必讀懶人包　五大看點你要知

DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）將於12月20日上映，今集劇情重心放在「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）與Patrick Wilsom的兄弟情上，兩人如何聯手對抗回歸的反派角色「黑蝠魟」（Black Manta），仲有觀眾最關心女主角安芭赫德（Amber Heard）的戲份被Cut剩幾多？以下ｎ大亮點大家入場前必睇！

（劇照）

1／劇情搶先知

上集未能擊敗水行俠的黑蝠魟（Yahya Abdul-Mateen II飾），仍渴望為父報仇，不惜一切代價都要擊敗水行俠Arthur Curry（積遜莫瑪飾）、摧毀其家人和王國。歷經四年，黑蝠魟變得更強大，它揮舞著神秘黑色三叉戟，釋放出古老邪惡的力量。水行俠為了連根拔起，求助他被囚禁的兄弟——亞特蘭提斯前國王海洋領主Orm（Patrick Wilson飾），建立非一般聯盟。衆人知道，必須齊心協力拋開分歧，才能保護自己領土，拯救世界和所愛的人，避過空前毀滅……

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2／黑蝠魟回歸戰鬥力大增

本身沒有超能力的「黑蝠魟」，全靠潛水衣與及頭盔增強力量，今集在沈教授的協助下，尋找到釋放古老邪惡力量的遠古神器黑色三叉戟，令他戰鬥力大爭。

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3／安芭赫德角色舉足輕重

經歷完離婚官司，安芭赫德形象插水，多次傳出她的戲份被大幅刪減，佔戲重不重屬見仁見智，但她始終是女主角，在戲中有舉足輕重的作用。

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4／騷肌任務轉移

相信有看過第一集《水行俠》的觀眾，都被積遜莫瑪的爆肌身形所吸引，不過今集騷肌的任務就交給Patrick Wilson，見他一身強勁肌肉，相信下了不少苦功去健身。

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5／水行俠榮升人父

今集講到水行俠Arthur Curry與安芭赫德飾演的Mera育有一名兒子，電影中出現好幾幕水行俠育兒的可愛鏡頭。