水行俠失落王國｜獨家專訪導演溫子仁　刪安芭赫德戲份無可避免？

DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）今日（20日）上映，導演溫子仁日前重返家鄉馬來西亞為電影造勢，《香港01》於當地與他進行獨家專訪，除了談及刪戲問題，亦分享他心目中最喜歡的港產片。



溫子仁專程到家鄉馬來西亞宣傳《水行俠與失落王國》。（電影公司提供）

《水行俠與失落王國》今集聚焦於男主角積遜莫瑪（Jason Momoa）與Patrick Wilson的兄弟情，二人如何聯手對抗反派「黑蝠魟」。女主角安芭赫德（Amber Heard）受到跟前夫尊尼特普（Johnny Depp）的官司影響而形象插水，多次傳出她的戲份被大幅刪減，溫子仁如此回應：「作為導演，好多人都認為難以放棄『親生仔』，但有時候避免不了去放棄，拍每一部戲都會出現這個情況，就像：『噢，我喜歡這一幕，好有型，我好享受』，但之後明白到，長遠來說對電影的推進沒幫助」。

溫子仁率先爆料電影中由積遜莫瑪提供的笑料。

最愛吳宇森、徐克

小編跟溫子仁介紹自己來自香港時，他已興致勃勃地表示很喜歡看港產片，之後他分享自己的心水港片片單：「我很熱愛吳宇森的電影，我是他的超級影迷，一定要選的話，會是《喋血雙雄》或《英雄本色》。我也喜歡徐克導演，喜歡《黃飛鴻》及《倩女幽魂》，後者是我最喜愛的奇幻電影之一。」溫子仁指八、九十年代是港產片的全盛時期，除了以上提到的，還有很多優秀作品，是他成長期間學習電影的對象。

《水行俠與失落王國》之後還會不會有續集，現時屬未知之數。（劇照）

續集技術升級

相隔5年捱出續集《水行俠與失落王國》，溫子仁表示視覺效果全面升級：「幾年過去了，科技在短時間內的發展令人難以置信，我們盡力去利用它來發揮它的優勢，創造出這些更大、看起來更神奇的海底世界，3D技術對我們來說是一個非常重要的工具」。

今集積遜莫瑪身兼故事創作一職，溫子仁率先爆料哪些爆笑場景出自他手筆，另外仲提到《水行俠》電影的未來動向，想知立即點擊睇片！