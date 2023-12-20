黃秋生演新版艷情經典《艾曼紐》　大膽性愛場面在法國公映達11年

香港影帝黃秋生，近年除走向舞台劇發展，還會衝出國際另覓演出機會，繼接拍過幾部美劇後，今日有消息指秋生會接拍來自法國，1974年的艷情經典《艾曼紐》，電影將由法國女導演Audrey Diwan重拍，而新版女主角會由法國女星Noémie Merlant飾演，而澳洲女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）亦會參與其中。

1974年的《艾曼紐》，在法國上映時轟動整個電影界，亦令「艾曼紐」三個字成為色情電影的代表。《（網上圖片）

根據外媒《Deadline》報道，電影的細節仍處於保密階段，但電影公司強調新版將不同於1974 年的版本。電影根據小說改編，故事講駐曼谷的法國外交官妻子，在當地展開一段令她眼戒大開的性愛發現之旅。元祖版由Just Jaeckin執導，該片的性愛場面極度大膽露骨，包括有裸泳、自慰、飛機上性愛、強暴，甚至有女舞者以私處抽煙的場面，完全挑戰當年的電影尺度。

黃秋生近年積極在舞台劇發展。(資料相片）

網民更想秋生重演《五通神》

其中外媒就以《八仙飯店之人肉叉燒包》（1993）主角黃秋生，來向讀者介紹這位來自亞洲的演員，足見電影在各地的影響力。而當香港網民得知秋生會接拍該片，都大表期待，更興奮表示希望秋生哥可以重演自己另一部三級經典《聊齋艷譚續集：五通神》，戲中的場面都為人津津樂道。

戲中秋生哥飾演五通神。（網上圖片）

秋生飾演的五通神，在《聊齋艷譚》是由單立文飾演，在戲中更有女體化身。

《艾曼紐》有幾經典

由於《艾曼紐》在拍攝時，而向X級成人電影（X rating）進發，所以場面極度淫褻，但正正其大膽踏出第一步，當年在法國「凱旋門戲院」（Arc de Triomphe theatre）連續放映超過11年，估計入場人次多達3億。該片在法國和美國以完整版上映，不過英國電影電檢就刪去部分露骨性愛畫面。

舊版《艾曼紐》，當年的破格與大膽令人側目，而女主角荷蘭女星施維亞姬絲桃（Sylvia Kristel），堪稱是女性解放先鋒，1974年她以22歲之齡接拍電影，憑樣貌清純及擁有身材魔鬼而聲名大噪，而且一頭反傳統的短髮造型，令人印象難忘。

1974年的《艾曼妞》，場面的震撼令部分場面要刪減才可在戲院上畫。（《艾曼妞》劇照）

施維亞姬絲桃在電影生涯中，又以《艾曼妞》系列最為轟動，令她一炮而紅。從影以來拍過50多部作品，但始終沒有一部比此作出名。電影令人矚目是五花八門的性愛場面，亦有不少性交及口交畫面，但當年戲院都不容播放這等情節，令足本錄影帶被受追捧。電影當年在巴黎香榭麗舍大道一家電影院裡持續放映長達13年，而錄影帶及DVD的發行量更讓3億人次觀看過，粗略估計其影集的總收入，估計接近6億5000萬美元（約50億港元）。女主角施維亞姬絲桃亦已於2012年逝世，終年60歲。