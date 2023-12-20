彭氏兄弟《見鬼》奠定影壇地位　哥哥彭順婚外情因槍擊案轟動全港

香港電影導演組合「彭氏兄弟」（Pang brothers），由彭順、彭發雙胞胎組成，曾執導《見鬼》系列、《無聲火》、《風雲II》等作品。今日（20/12），有報道指58歲的彭發，為救患癌病妻散盡家財，到高等法院申請破產。其實兩位在千禧年後曾是當紮的導演班底，可惜隨後的作品一直未能超越舊作，加上哥哥彭順一場婚外情事件，二人的號召力已大不如前。



彭氏兄弟入行多年，如何分辨彭順（左）彭發（右）都已沒難度。（視覺中國）

58歲彭發入紙申請破產 為救患癌妻子借財仔欠街數逾200萬

獲陳可辛賞識

彭氏兄弟，香港電影界的孖生導演組合，兩兄弟於1965年11月11日香港出生，哥哥彭順，弟弟彭發，相差15分鐘。兩兄弟曾到泰國發展，1999年在當地拍下動作電影《無聲火》，該片其中一幕更是向吳宇森的《英雄本色》致敬，大獲好評，更榮獲泰國金像獎最佳導演及最佳電影獎，亦因此獲陳可辛賞識，邀請回港拍電影，此舉可謂扭轉了二人的命運。

電影《見鬼》令彭氏兄弟一片成名，更讓女主角李心潔奪得金像獎最佳女主角，成為一代鬼后。（《見鬼》劇照）

《見鬼》驚慄情節成名場面

結果彭氏兄弟不負陳可辛所望，於2003年拍下經典鬼片《見鬼》，除了驚嚇場面突破港式驚慄電影框框，其貼地的元素如舔叉燒、搭𨋢撞鬼，至今仍是驚慄片數一數二的經典場面。該片票房在當年大收$1,373萬，更讓女主角李心潔奪得金像獎最佳女主角，成為一代鬼后。而電影亦為彭順與心潔互生情愫，2010年2月6日，兩人在馬來西亞邦咯島完婚。

《見鬼》20周年｜舔叉燒搭𨋢撞鬼成經典 地鐵靈異畫面驚嚇全城

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向驚慄以外發展未如理想

自《見鬼》後，兩兄弟成為鬼片和驚慄片的代言人，無論聯合導演的，還是個人執導的都離不開相關題材，包括合導的《見鬼2》、《見鬼10》、《鬼域》、《童眼3D》，各自執導的，彭順就有《死亡寫真》、《妄想》、《C+偵探》，彭發則有《塚愛》、《森冤》，亦有喜劇《阿孖有難》。

郭富城拍攝電影《C+偵探》，算是彭順另一故事題材，但劇情亦不乏驚嚇及鬼魂。（網上圖片）

兩位都銳意擴闊範疇，轉拍驚慄以外題材，可惜反應一般。（視覺中國）

彭氏兄弟出席《逃出生天3D》記招，特別穿上消防員服。（視覺中國）

二人都有積極開拓驚慄片以外的範疇，例如聯合導演的《風雲II》以及以消防員為題材的《逃出生天3D》，可惜反應都不似預期，特別是《風雲II》，單單追求視覺效果而放棄故事情節，為人詬病。

彭順李心潔情定《見鬼》，結婚4年後便出現一大危機，但二人選擇共同面對。（視覺中國）

彭順婚外情竟轟動全港

不過彭氏兄弟除了電影工作，哥哥彭順的緋聞更是引人入勝，事源2014年5月26日，彭順被香港媒體拍到與藝人李悅彤的接吻影片，令他與李心潔的4年婚姻面臨危機。幸彭順獲太太李心潔原諒，於28日聯合發表聲明協議共同面對困難，攜手走下去。但與此同時，九龍啟晴邨發生槍擊案，一名50歲疑兇李德仁於翌日吞槍自殺，後來發現其長女李婷的背景資料與李悅彤一致，後來到殮房辦理認屍手續，便由落馬洲返回內地，絕跡香港。事件算告一段落，2016年，李心潔在馬來西亞吉隆坡為彭順誕下一對雙胞胎兒子。