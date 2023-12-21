金手指｜與蔡卓妍激吻劉嘉玲表明唔滿意　梁朝偉尷尬回應笑爆全場

英皇電影年度巨獻《金手指》，由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信等合演。今日（20/12）在大圍圍方舉行首映，偉仔與華仔20年後再度合作，大讚大家都成熟了，偉仔更透露與華仔的默契源於當年一齊起步做演員。至於女主角蔡卓妍，戲中有幕與偉仔的激吻戲，梁太劉嘉玲睇完意見竟然係︰唔夠激！



阿Sa能夠與兩大影帝合作，又可以在戲中激吻梁朝偉，羨慕死人。（梁碧玲 攝）

三位一出場，全場哄動，要華仔叫大家安靜才可進行訪問。（梁碧玲 攝）

梁朝偉劉德華的無形默契

三位主角梁朝偉、劉德華與蔡卓妍一同上台分享拍攝點滴，劉德華表示︰「雖然平時好少（跟偉仔）見面，但一見番就好似老朋友一樣，好合拍。」偉仔就覺得跟華仔的默契，是建基於開始做演員的時候，「當時我們已經是好好朋友，建立了一份信任，在演戲上目標相同，所以有種無形默契。」

二人識於微時，有種無形的默契在。（梁碧玲 攝）

劉德華跟莊文強原來早在90年代已經合作，真係合作無間。（梁碧玲 攝）

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提到再次與莊文強導演合作，劉德華就講出一宗鮮為人知的事。「我認識莊文強早在90年代，他是我公司其中一個編劇，公司接到第一個廣告就是由莊文強創作，『未出發先興奮』就係出自佢手筆，所以今次再合作，同佢之前的創作一樣，未拍先興奮。」

談起激吻場面，阿Sa忍不住笑起來。（梁碧玲 攝）

激吻場面被嘉玲姐投訴

至於提到戲中阿Sa與梁朝偉有一場激吻場面，被主持問到拍攝時投唔投入？阿Sa立即反問身邊的偉仔︰「你投唔投入？」偉仔爽快地答︰「我好投入呀！」不過阿Sa就爆料，話嘉玲姐看過試片後，有感到「唔滿意！」

劉嘉玲都有到場支持偉仔。（梁碧玲 攝）

阿Sa︰「嘉玲姐睇完話我應該再狼死啲，我話在我程度上已經好狼死喎！」主持人隨即反問梁朝偉，覺得對方夠唔夠狼？梁朝偉突然放空，慢半拍地回應︰「我覺得……點都好啦……佢覺得呢個程度啱就得啦！」回應得尷尷尬尬，笑爆全場。