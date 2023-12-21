飯戲攻心2｜盤點最強配角陣容　余香凝陀Ｂ撐場追加黃金元老組合

2024龍年賀歲片《飯戲攻心2》，定檔除夕大年三十（2月9日公映），電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，還請來一班黃金元老助陣，包括胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得等人。另外仲有阿Meow（林明禎 飾）大客戶Smile姐的余香凝（Jennifer），拍攝時她更挺着大肚子以母子檔上場贈慶。



余香凝陀住B撐場，更笑言導演一喊卡，肚內的BB就踢兩腳，好似有份演埋一份。（《飯戲攻心2》花絮照）

Jennifer拍攝當日天氣炎熱，大肚上陣的她進行連場室內、外景拍攝都零怨言。對於今次有份客串，Jennifer表示相當開心：「大肚都有得拍戲，加上導演是陳詠燊，就算聽日生BB我都會來。」她更笑言導演一喊卡，肚內的BB就踢兩腳，好似有份演埋一份。

Jennifer在戲中演大客戶，板起面來極具霸氣。（《飯戲攻心2》花絮照）

今次Jennifer在戲中飾演大客戶，又會力勸明禎跟自己去日本發展。拍攝當天早上收到最新修正的劇本，笑言導演想考大肚婆記性。「其實大肚婆記性好差，但這個版本出來的效果相當好玩。」至於首次跟明禎合作後，Jennifer大讚對方極之甜美︰「一望到她就覺得心情愉快，林明禎真係不得了，男女通殺之外BB仔都殺埋。」

米雪和羅蘭，在戲中飾演Ivana的媽媽和婆婆。（《飯戲攻心2》花絮照）

羅蘭姐在戲中更是小鮮肉Mark Gor（魏浚笙 飾）的忠實粉絲「Marker」，真係見到偶像就成個彈起。（《飯戲攻心2》花絮照）

另一強勁配角單位就有米雪和羅蘭，在戲中飾演Ivana的媽媽和婆婆，二人盛裝出席她與陳湛文的婚禮。大唔透的羅蘭姐，在戲中更是小鮮肉Mark Gor（魏浚笙 飾）的忠實粉絲「Marker」，當羅蘭姐見到偶像真身時更小粉絲上身，鬼馬又精靈。此外明禎更教識羅蘭姐阿Meow的招牌動作「親一個」，即場試做兩次已經上手，最後江志強老闆及導演Sunny為羅蘭姐及米雪姐送上花束以示感謝。

今集仲有好多親朋戚友加盟。（《飯戲攻心2》花絮照）

一睇呢班親友，就知會麻麻煩煩。（《飯戲攻心2》花絮照）

新一集還有不少好戲之人加盟，成為「飯團」新血，包括「六叔」謝君豪、「轉數快表弟」何啟華（阿Dee）、「大伯」胡楓、「KOL細頭怪嬰」林家熙（Locker）、「記者高佬」凌文龍、「律師Lucy」楊偲泳、「堂細佬」胡子彤、「記者金毛玲」伍詠詩、「經理人Yoyo」黃呈欣等，位位各有份量，「飯團」家族聲勢浩大，人才濟濟。