ViuTV混血女神Sarika跟黃秋生學演戲　富二代女同學舞者身材搶鏡

影帝黃秋生發起創辦的「神戲劇場」早前舉辦「第五屆神戲大師班」，由黃秋生親自指導學員修習一連七日的演技課程。大師班於11月完滿舉行後，一眾學員亦「滿師畢業」。其中，經常於ViuTV擔任多語言主持的混血女神Sarika蔡宛珊，今日（21日）於社交媒體分享畢業照，感謝黃秋生於短暫但充實的課程中點撥表演技巧，全體學員的合照中更驚喜地與兩位友台資深藝員同框，非常難得。

ViuTV混血女主持Sarika蔡宛珊於社交媒體分享與黃秋生的自拍照。（蔡宛珊IG圖片）

蔡宛珊分享與黃秋生的自拍照之餘，亦表示：「好難可以用三言兩語去形容到呢七日裡學到嘅嘢同埋得着」Sarika直言雖然課程時間不長，但過程中獲益良多：「秋生老師幫我哋發掘每一位嘅特質、每一個嘅獨特之處。而教我哋最重要嘅就係懂得去尋找快樂。唔單止喺演戲方面，其實人最終嘅目的都係為咗尋找快樂。」

Sarika蔡宛珊亦從黃秋生手上接到「第五屆神戲大師班」的畢業證書，正式滿師！（蔡宛珊IG圖片）

除了Sarika之外，課程全體學員合照中更驚喜出現早前離巢TVB、外界稱為「御用癲婆」的演員趙希洛，以及仍為TVB合約藝員的賴慰玲。趙希洛與師妹賴慰玲雖然在TVB累積不少演出經驗，但依然用心追求演技突破，今年離巢TVB的趙希洛亦因此升呢成為黃秋生徒弟，未來或許會進一步涉足電影甚至舞台劇，令觀眾大為期待。

除了Sarika蔡宛珊之外，第五屆神戲大師班的畢業合照中，更驚見今年從TVB離巢的女演員趙希洛（右三）及TVB女演員賴慰玲（右四）。（蔡宛珊IG圖片）

趙希洛今年從TVB離巢後，升呢成為黃秋生徒弟！（趙希洛IG圖片）

在Sarika、趙希洛與賴慰玲等曾於電視框打滾的演員外，黃秋生的大師班亦有不少新面孔，其中一位貌似混血兒的ABC女學員Lia亦非常搶鏡。Lia除了相貌出眾，也勤於健身與瑜珈，鍛練出健康好身材，社交媒體上亦分享不少跳舞影片，相當有才華！除了外表與才華，Lia亦過着「富二代」級私生活，在香港與加州洛杉磯兩邊生活，亦不時駕駛一輛藍色林寶堅尼跑車出遊，閒時亦會打高爾夫球與騎馬。

黃秋生執教的「第五屆神戲大師班」學員中，貌似混血的美女Lia亦相當搶鏡！（Lia IG圖片）