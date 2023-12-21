12怪盜｜首預告姜濤先現身　體驗鏡式幽默拋出最難答的鏡仔題目

由MakerVille所製作的原創電影《12怪盜》 (WE 12) ，MIRROR十二子破天荒全員參演首部電影，上月於灣仔會展舉行一連四場的電影互動體驗場更獲粉絲大力捧場，入場粉絲率先一睹精彩畫面和MIRROR現場表演。MakerVille今天（21/12）向傳媒隆重發佈首條官方電影預告，預告片中身懷絕技的12位怪盜盡顯魅力，勢必合力完成任務。

《12怪盜》是MIRROR首部全員演出的電影。（《12怪盜》海報）

MakerVille原創電影《12怪盜》由何國敏執導，張麗思編劇，MIRROR全員與楊偉倫領銜主演， ERROR梁業、何啟華、郭嘉駿、吳保錡與Yoyo葛綽瑤亦為電影特別演出。 故事講述一個地下組織「怪盜公會」默默地守護社會秩序與和平。而預告一來，經過一輪空鏡後，首先出場的有姜濤。

預告第一個登場的怪盜是姜濤。（《12怪盜》預告截圖）

組織內有 12 個天才怪盜各自身懷絕技 ——怪盜Ian（陳卓賢飾） 擅長策劃、怪盜KT （姜濤飾）精通催眠、怪盜Stanley （邱士縉飾）擅於竊聽、怪盜A.Lo（盧瀚霆飾）身手靈活、怪盜Edan （呂爵安飾）游繩技術一流、怪盜Jer （柳應廷飾）可以瞬間變裝、怪盜Tiger （邱傲然飾）懂得遠距離讀唇、怪盜Alton （王智德飾）擅長網絡攻擊，是世界級駭客、怪盜AK （江𤒹生飾） 掌握動物傳心術、怪盜 Lokman （楊樂文飾）熟悉解鎖技術、怪盜Frankie（陳瑞輝飾）第六感最強，而怪盜Jeremy （李駿傑飾） 則天生擁有超級記憶力，閱讀大量資料也能過目不忘。

呢幕明顯係要Anson Lo展身手。（《12怪盜》預告截圖）

片中有笑Edan經常反白眼。（《12怪盜》預告截圖）

戲中12位怪盜是「怪盜公會」中的明星級成員，奉命完成一宗將會影響全地球的重要個案。是次任務受關注環保的巨富委託，需從暗黑科學家頒獎禮中盜取得獎作品「多重宇宙滅蚊燈」，阻止發明破壞地球生態平衡。最大考驗是12位怪盜數年來聚少離多，默契欠奉，十二子久別後再度合作，既要重新燃起團魂，又要面對公會頭號大敵保安經理 Johnny（楊偉倫飾）的阻攔，任務殊不輕易。

AK有同動物溝通的能力。（《12怪盜》預告截圖）

呢幕最好笑，拋出最難答的鏡仔題目，就係當12缺1時，要搵番爭邊個真係唔容易。提示，背鏡的係Edan。（《12怪盜》預告截圖）

痛定思痛，隊員終醒覺團隊合作的真諦︰「不需要每個人也成為第一，我們要做的是整個團隊成為第一」 到底12 子如何完成任務？頭號大敵Johnny的下場如何？地球的命運如何？