2023回顧｜10套不能錯過的歐美劇　某套暗黑喜劇成遺珠評價極高

2023年即將完結，今年各大串流平台都推出大量高質的歐美劇，當中有不少入圍艾美獎及金球獎角逐獎項。趁著寒冷的聖誕假，不想外出的話煲劇都是一個好選擇，現在就為大家挑選10套不能錯過的歐美劇，在長假期慢慢欣賞。



《最後生還者》（The Last of Us）

HBOS神劇《最後生還者》改編自神級電玩遊戲《The Last of Us》，由Pedro Pascal及 Bella Ramsey主演，劇情背景設定在2013年的美國，主角Joel是一位單親爸爸，與12歲女兒住在德州，但在某一天晚上，突變的真菌肆虐美國，病菌將人類宿主變成攻擊性強、且吃人的喪屍怪物，而就在逃亡途中，Joel的女兒不幸意外身亡。

劇集跟足原著，就連場景和劇情都做到一絲不苟，在爛蕃茄網站奪得97%的好評，被劇迷譽為有史以來最好的遊戲改編作品。另外，《最後生還者》的劇情中的「變種真菌」竟然在現實生活中存在，令劇集引起不少人關注，真實度亦令劇集提升至另一層次。

《大熊餐廳》（The Bear）

《大熊餐廳》劇情描講名廚Carmy（Jeremy Allen White飾）回到老家芝加哥，接手經營身亡的哥哥一手建立的疑意式牛肉三文治店，而被迫面對各種難關的故事。 劇集在爛番茄奪得滿分，而男主角金球獎奪得「音樂及喜劇類最佳男主角」，無論劇本、其他演員、情感渲染及想帶出的訊息等方面，也備受業界及劇迷讚賞。

劇集的節奏非常快，主角及角色在餐廳中面對的混亂可能會令觀眾不太理解劇集在拍什麼，但只要慢慢看下去，就會理解到其實編劇是想透過這種混亂及粗口橫飛的情節，暗藏著人生需要面對的巨大傷痛，最後會莫名其妙的得到療愈的感覺。

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

《破案三人行》由Selena Gomez、Martin Short及Steve Martin主演，劇集播出首季後好評如潮，更有劇迷大讚劇集將懸疑及喜劇混合得非常到位，更帶給大家新鮮感。劇情主要講述三位主角居住的上西區大廈發生謀殺案，而碰巧三人是犯罪Podcast迷，故開始私下調查兇案，更將過程製作為自家Podcast。

只看海報可能很難引起劇迷注意，更會認為一個年輕女子與兩個伯伯可以有什麼驚喜。不過劇情方面鋪墊的非常好，當中峰迴路轉的劇情亦令人意想不到。雖然劇情主要聚焦在查案，但同時講所有角色刻畫得極為深入，讓劇迷有種置身其中，與主角們一同查案的感覺，是2023年的滄海遺珠。

《萬花筒》（Kaleidoscope ）

《萬花筒》講述職業大盜Leo Pap（Giancarlo Esposito飾）與其團隊策劃一宗大劫案，企圖闖入看似固若金湯的保險庫，搶走史上價值最高的財物。期間卻受到背叛、貪婪和其他外在因素威脅而面對危機。

劇集最吸引人的是，每集單元可以不依順序來看，而觀賞順序亦會影響劇迷的思考方向。另外，劇中亦揭示了錯綜複雜的關聯，讓人體驗到腐敗、貪婪、算計等人性黑暗面。

《維京傳奇：英靈神殿2》（Vikings: Valhalla）

歷史劇《維京傳奇》系列新作《維京傳奇：英靈神殿》（Vikings: Valhalla）第一季播出時，創下新一周的用戶觀看時數破億的紀錄。故事背景設定在《維京傳奇》約100多年後，講述維京歷史上最出名傳奇人物探險家Leif Eriksson、兄弟Freydis Eriksdotter及北歐王子Harald Sigurdsson的冒險故事。

維京人與皇室的衝突以及基督與舊神信仰的矛盾衝突一觸即發，三人飄洋過海到了英格蘭，展開一場壯闊的戰爭。劇集融合史實及各種派別的打鬥場面，肉搏及戰爭場面都讓觀眾看得大呼過癮。

《齮齕人生》（BEEF）

A24和Netflix聯合製作的黑色喜劇《Beef》由Steven Yuen及Ali Wong主演，播出後立即爆紅，獲得極高評價，上架不足一個月已穩佔串流平台的冠軍位，更在爛番茄獲得98%的專業評分。劇情講述交通糾紛引發兩位主角Danny（Steven Yuen飾）及Amy（Ali Wong飾）路怒症發作，鬥個你死我活直到永遠的故事。每集30分鐘粗口橫飛，互相傷害，讓劇迷看得極爽。

劇情雖然簡單，但迷人的地方就是觀眾能在劇中看到兩位主角陷入不斷報復及反報復的惡行循環，互相傷害固然緊張刺激，但過程中卻令觀眾深入反思如何正式面對自己的情緒及內心想法的同時，學懂如何控制壓倒性的情緒爆發。值得留意的是，導演在背景音樂上花了不少心思，透過歌名及歌詞來營造情感上的氛圍，讓劇迷更加容易代入其中，在煲劇的過程中反思自己是否與主角Danny及Amy是否有著什麼共同點。

《繼承之戰》（Succession）

劇情描述橫跨媒體與酒店郵輪的虛構豪門家族，年邁的媒體大亨Logan Roy健康狀況不太樂觀，由他親手創立的電影、電視、媒體、娛樂龐大的媒體帝國即將產生變數，Logan的四個子女都希望成為繼承人，但其實究竟Logan是在挑選繼承人，還是在算計繼承人讓自己奪回控制權，沒有人知道。

有指劇集靈感來自於掌控著全世界上最大媒體娛樂集團之一的梅鐸（Rupert Murdoch）家族，並探討關於權力、政治、金錢、媒體及家庭的故事，當中有不少狗血劇情，你爭我鬥，如果喜歡收看這類型的劇集，《Succession》是必看之選。

《安眠書店》（YOU）第四季

由Penn Badgley主演的《安眠書店》來到第四季，在第三季尾聲，喬Joe的妻子Love由於發覺丈夫移情別戀愛上圖書館員Marienne，因而決心殺死丈夫，卻沒想到反被殺死。Joe更營造假死，並跟蹤Marienne到英國，化身教授Jonathan Moore的Joe混入上流社會，沒想到竟然再次發生殺人事件。

《洛基》（LOKI）第二季

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的Marvel美劇《洛基》（Loki）背景設定在電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，主要講述於另一時空拿走空間寶石（Space Stone）的洛基作為一名惡作劇之神和變形者，現身在人類歷史中的多個時期，影響著重大歷史事件。在不同的穿越劇情中，看到Loki的成長過程，而燒腦的結局又環環相扣的劇情令劇迷看得過癮。

《乜都得教練》（Ted Lasso）

劇集由Jason Sudeikis主演，劇情講述美國二流美式足球教練Ted Lasso受僱執教一支英國足球隊的故事，在球隊老闆試圖以此來報復前夫的同時，Ted想盡辦法以鄉土氣息和樂觀的態度來嘗試感化及協助球隊贏波。當中有不少英美文化衝突，搞笑得來同時又有暖心的場面，意外獲得極好口碑。