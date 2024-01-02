金手指真人真事︱大馬核數師查佳寧貸款帳目　酒店遭勒殺棄屍蕉林

由梁朝偉、劉德華兩大香港影帝攜手主演，事隔20再度合作的港產犯罪電影《金手指》，將於12月30日正式在香港上映。電影由莊文強自編自導，於大銀幕上重現編劇作品《無間道》梁朝偉與劉德華的經典對決，拍攝成本更高達3億5000萬元，為本年度最被受期待的壓軸上映鉅製！

梁朝偉在《金手指》裡的形象，非常具土豪霸氣、不可一世。（《金手指》預告截圖）

《金手指》改編自八十年代的「佳寧集團案」，劇情講述上市公司嘉文集團在幾年間崛起到沒落清盤，令股票市場蒸發過百億元，集團創辦人程一言（梁朝偉 飾）亦由股民偶像變成過街老鼠；在廉政公署調查主任劉啟源（劉德華 飾）長達十五年的搜證及跨境調查下，發展案中有案、更牽涉數宗命案及香港上流社會。

《金手指》改編自八十年代的「佳寧集團案」，由梁朝偉飾演嘉文集團大老闆程一言。（《金手指》電影劇照）

「蕉林謀殺案」真人真事

《金手指》劇情改編自1980年代最大型的貪污與詐騙案件，除了令香港股票市場蒸發過百億元外，更與一宗謀殺案有關，當年被稱為「蕉林謀殺案」。1987年7月，警方於大埔一個蕉林內發現一具男屍，頸部纏有浴袍腰帶、身上沒有身份證明文件。經警方搜查後發現屍體的褲袋中有一個馬來西亞硬幣，比對失蹤人口紀錄後，發現較早前裕民財務一名副總經理曾報案，指一位派遣往香港、負責貸款事務的人員失蹤，經認屍後證實為該名職員。

《金手指》劇情中，不但廉政公署調查主任劉啟源遇襲，亦有改編曾真實發生的「蕉林謀殺案」。（《金手指》電影劇照）

據悉當年馬來西亞裕民財務助理總經理伊巴謙，為裕民銀行內部核數師，早於1982年由吉隆坡調任至香港，負責管理會計及貸款。裕民銀行總公司因為懷疑裕民財務在香港沒有依照程序批核貸款，因此請伊巴謙負責暗中調查佳寧的貸款帳目，然而尚未有調查結果便客死異鄉，更遭棄屍蕉林。

在廉政公署調查佳寧前，馬來西亞的裕民銀行便已對佳寧集團的多筆巨額貸款存有懷疑。（《金手指》預告截圖）

警方當時據口供及線索，旋即拘捕馬來西亞華人麥福祥，懷疑與謀殺案有關。當時九龍麗晶酒店職員證實麥福祥與死者伊巴謙曾於酒店見面，黃昏時麥福祥則請職員協助，將一件重過百磅的大型皮箱搬上的士；的士司機亦表示曾應麥福祥要求，協助將皮箱搬上另一輛出租汽車上；租車公司亦證實麥福祥交還租用汽車時，輪胎上泥濘滿布；而死者伊巴謙頸部所纏的浴袍腰帶亦屬於麗晶酒店。

《金手指》劇情亦講述嘉文集團主席程一言透過馬來西亞的貸款資金造市。（《金手指》預告截圖）

「蕉林謀殺案」迅速被偵破，麥福祥更曾於接受審訊時聲稱，佳寧集團主席陳松青為謀殺伊巴謙背後的主謀，原因為伊巴謙阻撓裕民財務向面臨破產的佳寧集團批核400萬美元的貸款，然而控方向未有充分證據指證陳松青為「蕉林謀殺案」的主謀。「蕉林謀殺案」指發馬來西亞裕民銀行與佳寧集團之間的財務往來，更曾累積向佳寧借出高達5億美元的貸款，間接促使佳寧詐騙案的案情浮面，引起公眾關注。