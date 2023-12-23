金手指｜梁朝偉星馬宣傳大陣仗　難忘與劉德華一場戲︰做咩都接到

英皇電影年度電影《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂等傾力合演，已敲定12月30日全球隆重公映。完成香港首映禮後，導演兼編劇莊文強、監製黃斌，聯同男主角梁朝偉，隨即出發飛往新加坡及馬來西亞，為《金手指》強勢展開港產片久違的海外宣傳之旅。



梁朝偉去到新加坡宣傳，有大批影迷圍觀。（電影公司提供）

完成香港首映禮後，導演兼編劇莊文強、監製黃斌，聯同男主角梁朝偉，隨即出發飛往新加坡及馬來西亞宣傳。（電影公司提供）

影帝梁朝偉已有好一段日子未為電影進行海外宣傳，這次偕導演兼編劇莊文強與監製黃斌，接連飛往新加坡及馬來西亞，親身為電影《金手指》站台宣傳，自然吸引兩地大批粉絲影迷爭相目睹偶像的迷人風采，所到之處均擠得水洩不通，哄動場面為近年罕見！

大批影迷一早守候。（電影公司提供）

這次《金手指》星馬宣傳之旅行程緊密，三位嘉賓甫下機便要出席連串記者招待會、媒體專訪以及首映禮，紅地毯兩旁吸引大批粉絲影迷一早抵達霸靚位，三位嘉賓抵達時引起現場一片尖叫聲及歡呼聲，粉絲和影迷們爭相按下相機和手機快門，閃光燈閃爍不停，部分幸運粉絲更能成功與影帝梁朝偉握手及取得親筆簽名，絕對是畢生難忘的非凡體驗！

+ 1

莊文強︰似進行一場冒險

莊文強導演與偉仔私交甚篤，過往亦曾合作多齣經典作品，今次於《金手指》聚首，再找來另一位影帝劉德華合演，莊導演形容感覺就如經營一個戲班，戲班內全是兄弟姊妹，有種回家一樣的安全感；然而在創作《金手指》的劇本上，他卻力求創新，致力跳出舒適圈。

莊文強坦言在剪接時，會想梁朝偉這個人已經演了三十多年戲，怎麼還可以進步？（電影公司提供）

莊導演說：「整部戲的製作就似進行一場冒險，去發掘一件未知的事，兩位影帝演出的角色，都是以前甚少嘗試的，譬如梁朝偉去演一個這樣的反派，之前沒有太多人想像得到；剪接時，我看到梁朝偉演戲，會想這個人已經演了三十多年戲，怎麼還可以進步？去到這樣的資歷，還有新的面貌讓觀眾看到，很令人吃驚！」監製黃斌補充：「以往一起合作時，都偏向警匪片類型，這幾年思考很多創作口味、應該走什麼方向，今次是另外一種新嘗試。」

三位去到馬來西亞宣傳。（電影公司提供）

梁朝偉讚劉德華︰我做什麼，他都可以接到

問到不斷進步的秘訣，梁朝偉剖析：「開拍前，當然要看很多相關資料，研究當中人物心態，準備過程中，會嘗試觀察自己的身體語言有什麼改變，在鏡中看看自己的表情，有那些不一樣；今次對我最大幫助的是造型與服裝，我們花了很多時間在鑽研造型，演員好需要靠造型去投入角色，今次造型幫助很大，化了妝、穿好衣服，自己就像變了程一言！」

《金手指》有一場醫院戲，是偉仔最難忘的一場。（《金手指》劇照）

演員組合方面，偉仔既重遇最佳拍擋劉德華，亦與蔡卓妍（阿Sa）等新對手合作，帶來不少火花與衝擊，偉仔說：「第一次與阿Sa合作，她好聰明、好勤力；華仔則不用多說了，我們小時候已一起合作拍戲，相信默契就是從電視台開始，大家那時已經是好好朋友，默契是建立在信任，（《金手指》）拍攝現場不用特別溝通，已經可以做到，不知道為什麼，我做什麼，他都可以接到！」

梁朝偉提到被周家怡掌摑一幕︰「我一直鼓勵她，不用怕，不如用力一巴打下來，不用打那麼多次，最後打下來，真的幾痛！」（電影公司提供）

要周家怡大力打自己︰真係幾痛

偉仔與華仔在醫院那場萬眾矚目的對手戲，正是偉仔特別印象深刻的場面，偉仔憶述：「醫院那場戲，我們好像重回那種默契，埋位前不知道出來的效果會是怎樣，我在香港看首映時，感到彼此之間，確實有那種火花！」有記者問，同在醫院那場戲，被飾演華仔太太的周家怡掌摑痛不痛？偉仔笑道：「起初不太痛，因為她不敢打我，我一直鼓勵她，不用怕，不如用力一巴打下來，不用打那麼多次，最後打下來，真的幾痛！」

目前偉仔正馬不停蹄為《金手指》宣傳，明年三月，他會到德國參演一部由匈牙利導演執導的電影，飾演一位腦神經科學家，現正在做準備工夫，有記者問到退休計劃，偉仔重申：「真的沒有想過退休，未來的日子裏面，可以拍得幾多部戲，就拍幾多部戲，一直希望除了香港電影，能與其他地方的電影人合作，嘗試不同風格的角色與作品。」