積遜莫瑪感性「道別」角色　導演溫子仁︰永遠是我心目中的水行俠

DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）日前壓軸在香港上映，電影由繼續積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演水行俠，妮歌潔曼（Nicole Kidman）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）等前作演員回歸主演，並由溫子仁執導。近日在電影放映活動後，積遜莫瑪向外媒表示自己鍾情水行俠的角色，卻感性「道別」這位超級英雄，令粉絲擔心往後能否再看見積遜莫瑪版本的演出。

積遜莫瑪近日於一次《水行俠與失落王國》的放映活動後，感性「道別」這個他鍾愛的角色。（《水行俠與失落王國》電影劇照）

積遜莫瑪早前於一次放映活動後，突然向外媒感性表示：「這個角色陪我走了好多年，但我其實不知道還會不會有機會繼續扮演他。」此言一出，令許多粉絲都感到可惜，然而溫子仁則從旁力撐自己的男主角：「你永遠會是我心目中的水行俠！」讓莫瑪非常感動，慨嘆：「這次可能是我們最後一次一起上台了，我從來沒有演一個角色演這麼長的時間，我為《水行俠》系列感到無比驕傲！」

積遜莫瑪直言不知道自己有沒有機會再演水行俠，但溫子仁則表示在他心目中，積遜莫瑪永遠都是水行俠。（視覺中國）

積遜莫瑪多次對外強調自己對水行俠角色的鍾愛，亦表示自己很熱衷讓大眾知道，他非常享受演出的過程。早前對於《水行俠》系列的去向，積遜莫瑪曾透露：「如果觀眾對第二集的反應很好，還是有拍攝第三集的可能性！」然而在DC密鑼緊鼓開展全新電影宇宙時，屬於薩克薛達DC宇宙的積遜莫瑪版水行俠，能夠成功過渡的機會仍然不甚樂觀。

積遜莫瑪不止一次表達自己對演出水行俠一角的鍾愛。（視覺中國）