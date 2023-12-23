馬田史高西斯獲柏林影展頒終身成就獎　改編《無間道》獲最佳導演

將於明年2月舉行的第74屆柏林影展，日前宣布將向荷里活名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）頒發「榮譽金熊獎」（Honorary Golden Bear），以表彰他對電影領域的巨大貢獻。大會更形容導演的最新作品《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）是他最偉大的成就之一。

柏林影展將於出年2月向馬田史高西斯頒發獎座。（網上圖片）

柏林影展總監Mariette Rissenbeek 和Carlo Chatrian公布消息時表示：「對於任何將電影視為一門藝術，以完全私人性和普遍性的方式，去形塑故事的人來說，馬田史高西斯都是無與倫比的榜樣。」

馬田史高西斯、里安納度迪卡比奧這對拍檔合作無間。（《花月殺手》電影花絮照）

馬田史高西斯新作《花月殺手》被行內睇高一線。（《花月殺手》電影花絮照）

馬田史高西斯憑藉1976年的作品《的士司機》（Taxi Driver），奠定他在荷里活的地位。歷經奧斯卡金像獎七度提名後，馬田史高西斯終於藉著2007年，憑改編自香港電影《無間道》的《無間道風雲》（The Departed）一片，贏得生涯中首座奧斯卡最佳導演獎座。

《無間道》當年成功殺入荷里活，獲馬田史高西斯垂青，開拍美版《無間道風雲》。（《無間道風雲》劇照）

事實上馬田史高西斯多次提名奧斯卡金像獎最佳導演，最終在由里安納度出演男主角的《無間道風雲》奪得。（電影劇照）

至於最新作《花月殺手》，故事講述1920年代美國奧克拉荷馬州印地安人被謀殺的故事，不僅被看好入圍明年奧斯卡獎最佳影片，並已獲得金球獎提名。