張天愛神還原「張敏版」趙敏郡主造型　完勝Janice Man去年續作

香港武俠電影《倚天屠龍記之魔教教主》，由王晶執導及編劇，李連杰、張敏、邱淑貞、黎姿等主演，於1993年聖誕檔期上映，今年適逢上映30周年。電影雖然被認為將金庸原著的《倚天屠龍記》小說「魔改」後搬上大銀幕，但不論李連杰的動作演出，或三位女主演驚為天人地呈現出趙敏、小昭與周芷若的神能態，而令這電影被認為是港產片的經典作品。其中，由張敏飾演的刁蠻郡主趙敏，角色性格突出之餘，男女裝束造型多變，成為影迷心目中最為難忘的趙敏。

當年的張敏於《倚天屠龍記之魔教教主》裡飾演的趙敏。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照）

張敏精湛的演技以及無人能及的美貌，將「趙敏」的嫵媚與倔強的兩種特質，演得淋灕盡致。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照）

張敏當年飾演的趙敏，一個回眸已說盡萬千心事。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照）

日前，內地女演員張天愛於錄製綜藝節目《姐姐妹妹俱樂部》第二季期間，以一身男裝趙敏郡主造型亮相，扮相神還原張敏當年的造型，驟眼看更與張敏版本有九成似！除了全白色男裝衣袍令觀眾聯想到張敏版的趙敏外，張天愛的鬢髮妝容亦還原度極高，加上俏皮囂張的表情，連《倚天屠龍記之魔教教主》趙敏角色的刁蠻特質亦模仿得相當神似，比起王晶去年拍攝的兩部續集《倚天屠龍記之九陽神功》及《倚天屠龍記之聖火雄風》網絡電影裡，由Janice Man文詠珊重演的趙敏有過之而無不及！

內地演員張天愛於綜藝節目上以張敏版趙敏造型亮相，乍看之下還以為是張敏。（視覺中國）

張天愛還原張敏版的趙敏郡主，比去年Janice Man文詠珊在王晶執導的續集《倚天屠龍記之九陽神功》裡，飾演的趙敏有過之而無不及！（《倚天屠龍記之九陽神功》電影劇照）

張天愛神還原張敏版趙敏的造型後，有不少網民表示很懷念趙敏當年的演出，直言是張敏生涯其中一個極具代表性的演出，當年的顏值亦無人能及。亦有網民表示當年張敏在城樓下騎馬回眸的一瞬虜獲不少男觀眾，而結局一句「如果你要救六大派，就嚟大都搵我啦！」亦令觀眾一等30年，始終不知道張無忌有沒有到大都與趙敏重聚。

李連杰與張敏是不少影迷心中，最具代表性的張無忌與趙敏。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照）