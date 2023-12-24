Rebel Moon︱裴斗娜演雙刀女除帽就劈友　一個動作鏡頭練足一個月

《正義聯盟》（Justice League）導演薩克薛達（Zack Snyder）執導的科幻鉅製《Rebel Moon》，已透過Netflix全球上映。電影除了由蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）及查理亨南（Charlie Hunnam）主演外，亦邀請了韓國影后級演員裴斗娜主演，飾演雙刀手Nemesis，她在電影中的角色披著頭紗、戴著闊邊帽，形象相當神秘。

薩克薛達的科幻新作《Rebel Moon》已於Netflix上映。（《Rebel Moon》電影劇照）

韓國影后級演員裴斗娜亦有參演《Rebel Moon》。（視覺中國）

裴斗娜在電影上映後，分享拍攝期間的心路歷程，她表示為了飾演這部動作連場的電影，在馬術、舞蹈等訓練上落足功夫，更表示：「電影中有一幕，我花了一整個月的時間練習。」笑言幾乎一落飛機便飛奔到武術訓練場展開苦練。至於自己所演的角色Nemesis，裴斗娜對她也甚有感覺：「她似是一個被雪覆蓋的火山，在冰冷、沉靜的外表下，有著一把熊熊烈火！」

裴斗娜於《Rebel Moon》裡飾演雙刀手Nemesis。（《Rebel Moon》電影劇照）

裴斗娜形容自己的角色Nemesis是一座被雪覆蓋的火山，內裡藏著熊熊烈火。（《Rebel Moon》電影劇照）

在拍攝動作場面時，裴斗娜笑言服裝造型的闊邊帽經常會掉下來：「那頂帽子在拍動作戲時不斷掉下來，於是我們後來便安排Nemesis在開打前脫掉帽子。」觀眾若看《Rebel Moon》時看到裴斗娜脫掉帽子，便會知道Nemesis要出刀劈友，一場大戰在所難免！

觀眾若看到裴斗娜脫下帽子，便知道一場大戰在所難免。（《Rebel Moon》電影劇照）

從韓國發展至荷里活，裴斗娜和大家分享韓美兩地工作模式的差異，她直言在韓國拍戲更為自在：「當然在自己的國家會更自在，因為你可以很放鬆地開玩笑，享受整個製作過程，我真的覺得很快樂，一切都非常自在。但在荷里活的文化卻不同，我必須要適應這種文化，我會覺得在這邊是工作。」