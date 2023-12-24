京城怪物｜專業評價不似預期被批劇情無聊　期待太高只換來失望？

由朴敘俊、韓韶禧主演的驚悚韓劇《京城怪物》首6集已在Netflix上架，早前官方正式預告發布後，立即吸引大批劇迷注意。早前劇集舉辦了試映，邀請記者及業內人士一同搶先觀看前六集，可惜幾乎所有評價都不似預期，一面倒表示猜得到故事發展去向及不期待第二季。

《京城怪物》首6集已在Netflix上架。（Netflix）

《京城怪物》由《浪漫醫生金師傅》、《夫妻的世界》等人氣韓劇作家姜銀慶擔任編劇，由於首次挑戰驚悚劇，未開播已經讓劇迷引頸以待。然而在試映會結束後，有記者表示很多重要場面都很熟悉，劇情發展完全猜得到：「劇情的抗日精神只有一點點，新派劇情很多、新音樂很多，但劇情卻好像是在哪裡看過一樣，有著既視感。」

朴敘俊與韓韶禧在劇中關係亦敵亦友，最後會否有感情線就要留待劇集開播才知道。（劇照）

大部分影評都提到，《京城怪物》劇情推進緩慢，欠缺新鮮感，不斷反覆敘事。另外，更有影評人認為劇情無聊，令人不好奇故事後續發生的事情，由原本的極為期待，觀看後無法發現劇集的魅力。有記者認為，在日本殖民時期的劇情中加入怪物元素的概念原本很有新鮮感，但可惜敘述及鋪陳方式過於熟悉，給人曾相識的感覺。

有不少網民都大讚朴敘俊的西裝造型。（劇照）

韓韶禧在劇中有大量打鬥場面。（劇照）

另外，還有人將劇集與1998年台劇《春天後母心》及2010年的內地劇《天涯赤子心》作比較，表示：「好的新派劇情是會讓觀眾哭泣，但這部劇不是的。《京城怪物》就像是那種《春天後母心》、《天涯赤子心》，是很老套的母愛、家族愛。」