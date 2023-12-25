可憐的東西｜愛瑪史東挑戰影后　女科學怪人挑戰人類原始赤裸慾望

由《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后（Emma Stone）監製及主演， 繼《爭寵》（The Favourite）後再度夥拍金像提名鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的新作《可憐的東西》（Poor Things），榮獲威尼斯影展金獅獎、金球獎7項提名，目前已贏得超過130項獎項及提名，更獲影評網站Rotten Tomatoes高達93%好評，成為問鼎奧斯卡大熱。

愛瑪史東先憑該片入圍金球獎影后。（《可憐的東西》劇照）

《可憐的東西》是導演一貫的拿手好戲，故事天馬行空荒誕離奇，愛瑪史東飾演的「女版科學怪人」，成熟女性外表之下是猶如小孩的心智，天真好奇、隨心縱慾、不受規範地追尋終極自由，完全顛覆愛瑪史東以往的甜姐兒形象，堪稱從影以來最突破尺度的演出，演技再上天花板之作絕對令人期待！

戲中有部分情節涉及人類的原始性慾。（《可憐的東西》劇照）

同場大鬥演技的還有「變形俠醫」金像提名男星麥克雷法路（Mark Ruffalo），今次一改戲路飾演縱情聲色的自戀狂律師，大展前所未見的喜劇感，目前已贏得多個由影評人組織頒發的「最佳男配角」獎項及提名。另一位「最佳男配角」，戲路縱橫的金像提名老戲骨威廉迪福（Willem Dafoe）飾演瘋狂科學家，與由他一手復活改造的「女科學怪人」愛瑪史東發展出一段錯綜複雜的關係。

麥克雷法路飾演縱情聲色的律師，希望與女科學怪人私奔。（《可憐的東西》劇照）

故事大綱

不幸身亡的年輕女子(Bella)（愛瑪史東）被古怪科學家（威廉迪福）救活，賦予全新生命。復活後的貝拉，成熟女性外表之下是猶如小孩的心智，天真好奇、隨心縱慾、不受束縛，對未知的世界如饑似渴，因而與縱情聲色的律師（麥克雷法路）私奔，追求極致的自由⋯⋯（上映日期︰2024年2月29日）