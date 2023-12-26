黎淑賢去世｜《生化壽屍》被喪屍施暴　黎耀祥犧牲自己營救勁催淚

1995年亞洲小姐亞軍，47歲黎淑賢（Bonnie），今日（26日）被發現倒臥住所床上，廁所有燒過的炭。據悉，當事人多年來受抑鬱症困擾，事發前曾向家人發短訊道別，警方列作自殺案處理。



黎淑賢不時都在社交平台發放近照，而事登前一晚亦有更新IG，提到自己跟家人BBQ。（黎淑賢IG相片）

黎淑賢得獎後，由於外貌出眾，火速殺入電影圈，第一部演出的作品為《古惑仔3隻手遮天》（1996），戲中飾演洪興龍頭蔣天生（任達華 飾）女友方婷，因為戲中有超性感的半裸場面，令人印象難忘。而自《古惑仔3之隻手遮天》 後，Bonnie都有不少演出機會，包括1998年的《生化壽屍》，飾演黎耀祥老婆。

重溫黎淑賢《古惑仔3》經典演出

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黎淑賢去世｜《古惑仔３》首登大銀幕 被烏鴉逼拍裸照成經典場面

平時猛鬧老婆，一有危險就捉實個老婆，有咩危險都搵佢頂。（《生化壽屍》影片截圖）

1998年6月11日上畫的《生化壽屍》，由葉偉信執導，陳小春、湯盈盈、李璨琛、黎耀祥主演。而這部仿傚外國B級喪屍電影的《生化壽屍》，當年都大收600萬，相當不俗。

祥哥出場唱住黎明首《100樣可能》，呢首歌當年都係商場熱播作品。（《生化壽屍》影片截圖）

80年代的香港電影，曾以《殭屍先生》成功開出一門經典戲種，橫掃全球。去到90年代，荷里活的喪屍片愈來愈盛行，間接影響了香港「殭屍」的變種，加上B級製作模式，跟當年大受翻版影響，拍攝資金愈來愈少的香港電影不謀而合。在這「天時地利」下，拍出好幾部這類港式喪屍電影，其中代表作就是這套《生化壽屍》。

講到最大火氣，就係為咗老婆將佢最心愛的海鮮杯麵遞畀李璨琛食，而自己只獲派一個雪菜肉絲而大發雷霆。（《生化壽屍》影片截圖）

爛牙駒金句︰「冇嘢做就打蠟啦！」

故事講述有富商引入喪屍病毒來港，打算用來殺敵，但意外被駱達華飲咗變成喪屍，更誤闖入某商場，令商場內所有人逐一受到感染，一時間變成「屍殺商場」。其中古惑仔無敵（陳小春 飾）和喪B（李璨琛 飾）在場內開老翻店，而黎耀祥飾演的爛牙駒，就在場內開電話舖收二手機，喪屍病毒一爆發，令大家展開一場困獸鬥。

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黎耀祥在戲中表現巴巴閉閉，講嘢大聲夾無準，一味死充，最鍾意搵老婆（黎淑賢 飾）出氣，經常用一句︰「冇嘢做就打蠟啦！」叫老婆醒少少。不過去到結局一幕，見到老婆被喪屍圍，祥哥展現全片最Man一幕，衝出去犧牲自己勇救老婆，真係睇到眼濕濕。