羅家英自爆拍《西遊記》片酬低到你唔信　《凌凌柒》一次都冇睇過

粵劇大老倌出身的羅家英，90年代涉足影壇，憑《國產凌凌柒》「達文西」一角而人氣急升，成為周星馳御用綠葉，早前他接受資深製作人楊紹鴻的YouTube節目訪問，憶述第一次與星爺對戲的精彩過程，仲大爆接拍兩集《西遊記》的片酬低到你唔信！

家英哥以戲曲腔成功收伏星爺。（電影截圖）

羅家英透露當年在《姊妹情深》的演出令谷德昭十分驚艷，由對方穿針引線與星爺合作：「佢睇完《姊妹情深》之後介紹畀周星馳：『喂，有個茂利叫羅家英，好好笑㗎喎，不如搵佢嚟客串做一個科學家』」。家英哥表示去元朗某豉油廠拍攝第一場《國產凌凌柒》的戲份：「乜嘢都冇，你有你做，我有我做，佢又唔教我做，李力持亦唔教我做」。

家英哥靠自己消化角色，以戲曲腔有力地爆出一句「力拔山河氣蓋世」，想不到有意外驚喜：「大家冇度過，佢（星爺）又唔知我點講，我又唔知佢點回答我，我就用戲曲嘅感覺，周星馳一聽，心諗點解會咁講嘢嘅呢？於是佢又接一句，『時不利兮騅不逝』，跟返我嗰個（語氣），佢又醒嘅，唔會話跌咗watt，因為我把聲尖又高。」

家英哥表示對爆紅沒太大感覺：「一陣風嘅啫」。（電影截圖）

憑《國產凌凌柒》的「達文西」人氣急升，家英哥說：「行街嗰陣有人嗌我羅家英，我做大戲咁耐都冇人咁嗌我」，不過他從來沒有完整看過這部電影。而對星爺來說，家英哥亦變成一位可靠的班底，力邀他演出《西遊記》系列：「星爺打畀我叫我演唐三藏，佢話：『好嘢嚟㗎』」。當時家英哥已經是影壇最受歡迎的綠葉演員，檔期滿滿，星爺要求他到內地三個月，最後夾夾埋埋只拍了八日，不過家英哥指片酬比大家想像中低：「我收咗唔係好多錢，好似8000蚊一日，八日，八八六十四，6萬4蚊」。