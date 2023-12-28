2023聖誕票房創20年新低　市道真係咁差定戲碼唔夠吸引？

昨日（27/12），香港票房有限公司綜合 2023 年聖誕檔期(12 月 24 至 26 日)的票房收入，顯示本年聖誕檔期中西票房總收入為港幣$19,598,975，跟去年同期的$32,848,164 大跌4成，甚至創下20年來最低的數字。香港票房有限公司認為數據反映香港電影業消費市道持續低迷，電影及戲院業生意嚴峻，經營十分困難。

2023聖誕票房創20年新低。（劇照）

聖誕檔期上映電影票房收入

第一位︰《水行俠與失落王國》$6,598,882

水行俠成為聖誕票房軍軍，但在北美表現都較第一集差。(《水行俠與失落王國》劇照)

第二位︰《旺卡》$3,471,670

第三位︰《星願奇緣》$3,257,571

迪士尼的慶祝百年動畫《星願奇緣》，是今年正式在聖誕上畫的作品。（《星願奇緣》劇照）

第四位︰《蒼鷺與少年》$2,366,842

第五位︰《年少日記》$1,303,737

《年少日記》已上映6個星期。（《年少日記》電影劇照）

第六位︰《爆裂點》$588,612

《富都青年》$287,247

《不日成婚2》$273,960

《白日之下》$260,912

《大叔夢中人》（優先場）$148,498

綜觀十大，其實除了市道差導致票房差之外，另一重點是根本沒有新戲供觀眾選擇，以今年聖誕檔期為例，正式在聖誕開畫的其實只有《水行俠與失落王國》（20/12）及《星願奇緣》（21/12）。而第二位的《旺卡》早於12月7日公映，第四位的《蒼鷺與少年》亦於12月14日上映，在新鮮感上必定較輸蝕。

《金手指》將於12月30日上映。(《金手指》劇照)

《漕行》在內地12月29日上映，香港則是1月11日。（《潛行》劇照）

戲碼集中1月份

事實上，較具吸引的兩部港產大作，由梁朝偉、劉德華主演的《金手指》，以及由劉德華、林家棟主演的《潛行》，由於要配合內地映期上畫，而內地並沒有聖誕檔期，故分別都安排在12月30日及1月11日上映，相信到時會為1月份的票房帶來好成績。