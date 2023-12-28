2023聖誕票房創20年新低 市道真係咁差定戲碼唔夠吸引？
撰文：許育民
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昨日（27/12），香港票房有限公司綜合 2023 年聖誕檔期(12 月 24 至 26 日)的票房收入，顯示本年聖誕檔期中西票房總收入為港幣$19,598,975，跟去年同期的$32,848,164 大跌4成，甚至創下20年來最低的數字。香港票房有限公司認為數據反映香港電影業消費市道持續低迷，電影及戲院業生意嚴峻，經營十分困難。
聖誕檔期上映電影票房收入
第一位︰《水行俠與失落王國》$6,598,882
第二位︰《旺卡》$3,471,670
第三位︰《星願奇緣》$3,257,571
第四位︰《蒼鷺與少年》$2,366,842
第五位︰《年少日記》$1,303,737
第六位︰《爆裂點》$588,612
《富都青年》$287,247
《不日成婚2》$273,960
《白日之下》$260,912
《大叔夢中人》（優先場）$148,498
綜觀十大，其實除了市道差導致票房差之外，另一重點是根本沒有新戲供觀眾選擇，以今年聖誕檔期為例，正式在聖誕開畫的其實只有《水行俠與失落王國》（20/12）及《星願奇緣》（21/12）。而第二位的《旺卡》早於12月7日公映，第四位的《蒼鷺與少年》亦於12月14日上映，在新鮮感上必定較輸蝕。
戲碼集中1月份
事實上，較具吸引的兩部港產大作，由梁朝偉、劉德華主演的《金手指》，以及由劉德華、林家棟主演的《潛行》，由於要配合內地映期上畫，而內地並沒有聖誕檔期，故分別都安排在12月30日及1月11日上映，相信到時會為1月份的票房帶來好成績。