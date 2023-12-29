繁花︱王家衞執導電視劇啟播評價兩極　內地觀眾狠評難頂節奏超慢

由王家衞監製及擔任總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，並於12月27日正式於內地啟播。劇集自2019年宣布啟動製作以來，受盡中外王家衞影迷期待，亦是王家衞自1981年離開無綫電視後，事隔近40年再度製作的電視劇集作品。《繁花》啟播後平均收視高達2.2%，然而內地觀眾對劇集評價兩極，王家衞的拍攝風格與手法亦非所有觀眾能夠適應，被網民狂數四大水土不服之處！

王家衞監製與執導電視劇《繁花》，日前正式於內地啟播。（視覺中國）

王家衞執導的劇集《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演。（《繁花》劇集劇照）

1. 敘事節奏奇慢

王家衞的電影作品強調人物建構細節與感情變化，往往於經歷的瑣事裡見微知著，並透過影像敘事。然而內地觀眾卻偏好與習慣劇情推進明快的作品，認為《繁花》的敘事節奏出奇地慢，雖然畫面精緻唯美，氣氛濃厚，但拍攝與演員演繹節奏過慢，角色獨白與對白太多，直言非常「嘮叨」！

《繁花》首個水土不服之處在於節奏與主流內地劇集差異甚大，被認為敘事奇慢、過於嘮叨。（《繁花》劇集劇照）

2. 時空錯亂

《繁花》以九十年代的上海為背景，講述改革開放初期，年輕的上海商人阿寶的發跡故事。對內地觀眾而言，九十年代的上海正處全國現代化的先鋒，但在王家衞的鏡頭中卻似民國年代的上海，不論取景地、衣飾打扮均具時空錯亂的感覺，甚至有網民直言：「一會看起來像九十年代，一會看起來像民國」產生時空混亂的錯覺。

《繁花》第二項水土不服之處，被內地觀眾認為時空錯亂，畫面看起來一時像九十年代、一時像民國時代。（《繁花》預告截圖）

3. 電影語言難以適應

王家衞的電影，每個鏡頭、音樂、燈光與置景細節均臻至完美，鏡頭每一格的美感度之高，均能製成一幅電影海報，《繁花》亦承襲王家衞電影的所有優點，革命性地將電視劇的質素提升至電影的質感。然而亦有觀眾未能適應王家衞的電影語言，紛紛表示「畫面太陰暗」「鏡頭時快時慢」，亦認為王家衞過於賣弄拍攝神技，直指畫面過份「油膩」。

《繁花》亦被認為過於賣弄拍攝技巧，畫面過份油膩。（《繁花》劇集劇照）

4. 過多留白

《繁花》如王家衞執導的電影一樣，着重人物經歷的過程，不論感情或思維亦只能意會不能明言。對內地觀眾而言，《繁花》顯然不夠貼地，被認為節奏太慢之餘過多留白空間，以致網民直言「故作高深…不知所云」「看了大半集也不知所云……有濃濃的《小時代》氣息」，更有網民以「小時代之九十年代」作為《繁花》的代名詞，竟然稱王家衞為「小郭敬明」，評價相當不留手。

《繁花》亦被認為劇情過多留白空間，觀眾看不明白。（《繁花》劇集劇照）

王家衞竟被內地網民稱為「小郭敬明」。（視覺中國）