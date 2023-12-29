京城怪物｜甕城醫院疑影射731部隊　活體實驗揭日軍殘酷冷血暴行

由朴敘俊、韓韶禧主演的驚悚韓劇《京城怪物》首6集已在Netflix上架，早前官方正式預告發布後，立即吸引大批劇迷注意。不過劇情背景設於日治時期的朝鮮，加上劇中有大量日本軍官的殘忍暴行，當中的人體實驗更疑似影射「731部隊」，竟然惹來大批日本網民不滿。

《京城怪物》首6集已在Netflix上架。（Netflix）

《京城怪物》上架後即惹來爭議，劇集大篇幅講述抗日運動、獨立運動，以及日本軍官的冷血殘忍暴行，惹來日本劇迷大鬧。主角韓韶禧甚至在Instagram上載韓國民族英雄安重根的照片，引來日本網民鬧爆。而劇集的音樂指導早前表示朴敘俊、韓韶禧，早於演出時就做好心理準備不會去日本。

朴敘俊與韓韶禧在劇中關係亦敵亦友。（劇照）

值得留意的是，《京城怪物》提到日本軍官消滅所有人體實驗的證據，更冷血地射殺被關在地下室的人民，與怪物一同被燒死，後來才將基地移師到「京城」（即現今的首爾），有大批劇迷推測劇中暗藏怪物的「甕城醫院」暗指731部隊。

劇中有大量抗日畫面。（劇照）

「731部隊」是日本軍國主義者在二次世界大戰期間，組建的細菌戰秘密部隊之一，專門研究細菌戰與人體實驗。在1931年到1945年期間，731部隊進行慘無人道的人體實驗和毒氣實驗，有學者認為至少1萬中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘在731部隊的試驗中被害。

有網民認為劇中的甕城醫院，疑影射731部隊。（劇照）

曾有731部隊原成員接受訪問時，公開證言揭露日本細菌部隊惡行。原成員清水英男指自己在731部隊目睹了慘絕人寰、如人間地獄般的景象。在基地中看到大量人體標本，更得知日軍抓了不少人來做活體實驗，當中更包括平民百姓、婦女、兒童及各國戰俘。他憶述看到大量媽媽肚子裏胎兒的標本及兒童標本，兒童被解剖後器官都被取出，從懷在肚裏幾個月的胎兒到出生的嬰兒都有。

人體實驗更疑似影射「731部隊」，竟然惹來大批日本網民不滿。（劇照）

另外，清水英男透露自己曾吃過部隊提供而含有細菌的饅頭，隨後發高燒至42度長達一周，才知自己也被視為實驗對象。他續指，部隊除了對自己隊員做細菌實驗，更會對在實驗過程中感染病菌的隊員進行活體解剖。

有指朴敘俊和韓韶禧已經做好準備不去日本。（劇照）

對於黑暗歷史被翻出，觀看了《京城怪物》的日本網民對於劇中的影射感到憤怒。不過敢言的女主角韓韶禧就在IG上載了穿上生化衣的日軍搬運屍體的劇照，並留言寫道：「這不是京城的浪漫，也不是日本殖民地時期的文化，而是一個與在人體實驗中誕生的怪物，在燦爛又陰暗的時代，人們奮力對抗的故事，要靠着互愛才能夠團結的那年的春天。」

韓韶禧就在IG上載了穿上生化衣的日軍搬運屍體的劇照。（IG圖片）