源生罪｜曾江最後參演作品之一　啟發陳紫萱演技︰要去聽對手說話

電影《源生罪》，由新晉導演岑嘉彦與編劇岑尚哲「兄弟班」默契打造，黃永峯及鄧志玲聯手監製，演員方面有任達華、曾江、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、吳浣儀、張建聲等。這亦是曾江叔其中一部遺作，拍攝過程亦為新人陳紫萱帶來不少得著。

《源生罪》是曾江叔其中一部遺作。（《源生罪》劇照）

「能成為一家人，是緣份。」這句點題對白來自曾江在《源生罪》中飾演的角色林堅，是末期癌症患者，已接受多次化療手術卻不成功，長期受痛症折磨，加上兒女都不願照顧他，只剩獨力陪伴與鼓勵自己抗癌而一直勞碌奔波的老伴沈玉娟（鮑起靜 飾），令他心情沉重壓抑，因不想成為家人的負累，竟萌生輕生念頭，令老伴傷心欲絕，正正反映了長期病患的負面心理與照顧者的孤立無援。

曾江飾演末期癌症患者，已接受多次化療手術卻不成功，長期受痛症折磨。（《源生罪》劇照）

《源生罪》女主角陳紫萱以新人身份與幕前一眾重量級演員同場演戲，回憶拍攝現場，最深刻印象亦是關於曾江叔：「記得一次午飯時間，曾江叔知道下一幕是我們的戲，他就說：『阿妹，我同你對一次。』當時我馬上拿起劇本，他卻叫我放下，只要『你一句、我一句』來對戲。他令我學會消化劇本，用直接反應去對答，而且懂得去聽對手說話。」曾江叔亦示範了如何善用身邊環境，即佈景、陳設與道具，來幫助自己入戲與演戲，令陳紫萱非常懷念曾江叔，更珍惜這次唯一的合作。

曾江不想伴侶勞碌奔波，自己成為家人的負累，竟萌生輕生念頭。（《源生罪》劇照）

故事大綱

剛回港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱 飾）和未婚夫（黃天翱 飾）籌備婚禮，卻因為一宗蝴蝶刀連環殺人案勾起往事，懷疑當年母親（吳家麗 飾）的死亡事有蹺蹊。透過大哥樊博權（任達華 飾）的心理治療及二哥（張建聲 飾）和契哥（吳卓羲 飾）的幫助下，進行回憶潛行，樊雪兒撲朔迷離的記憶被喚醒，危機卻逐步迫近，愛的盡頭迎來的竟是善惡顛倒的開端……十五年來一直在家庭內被隱瞞的秘密即將被揭開，美滿家庭瞬間被撕破，如何使深厚關係不被影響？