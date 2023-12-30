繁花︱王家衞御用配樂陳勳奇開場曲　神似美劇繼承之戰惹抄襲疑雲

由王家衞監製兼擔任總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，並於12月27日正式於內地啟播。劇集自2019年啟動製作以來，受盡中外王家衞影迷關注期待，亦是王家衞自1981年離開無綫電視後，事隔近40年再度參與製作的電視劇集作品。

王家衞監製與執導電視劇《繁花》，日前正式於內地啟播。（視覺中國）

《繁花》啟播後平均收視高達2.2%，然而觀眾對劇集的風格與敘事手法評價兩極，更有眼利的資深觀眾發現《繁花》開場片段音樂神似美國經典劇集《繼承之戰》（Succession）主題曲，惹來抄襲疑雲，消息一出令王家衞影迷異常震驚！

王家衞執導的劇集《繁花》，開場片段竟惹來抄襲疑雲，令中外影迷震驚！（《繁花》劇集劇照）

《繁花》啟播後，首次執導電視劇的王家衞固然成為觀眾焦點，而一眾負責美術、攝影與音樂等幕後製作班底亦吸引觀眾的好奇心，其中猶以三次為王家衞電影擔任配樂，憑《墮落天使》與Roel A. Garcia一同奪得第15屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」獎、被稱為「王家衞御用配樂」的陳勳奇。

王家衞的御用配樂之一，陳勳奇為《繁花》的預告片段進行配樂。（視覺中國）

曾為《東邪西毒》《重慶森林》及《墮落天使》擔任配樂的陳勳奇，事隔超過20年再度與王家衞合作，自然備受期待，然而有資深觀眾發現《繁花》的開場音樂竟神似HBO製作、於2018年至2023年播出的劇集《繼承之戰》（Succession）的主題曲。《繁花》與《繼承之戰》分別1分30秒的主題曲中，由鋼琴部分彈出的主調高音旋律與節奏，確實有相似之處，而音樂帶出大時代紙醉金迷世界的氛圍亦有相通之處，令人疑惑出自配樂大師陳勳奇的原創音樂，為何會「跟足」五年前已啟播的美劇。

《繁花》與《繼承之戰》分別1分30秒的主題曲中，由鋼琴部分彈出的主調高音旋律與節奏，確實有相似之處。（《繼承之戰》劇集海報）

網民將兩部電視劇的主題曲重疊一起播放，居然發現毫無違和感：

高空俯瞰視角

除主題曲旋律以外，《繁花》開場片段更有三大視覺元素與《繼承之戰》開場片段相似之處！首先，為了重塑九十年代的上海，《繁花》的開場片段裡，有不少從高空俯瞰上海繁華一面的都市視覺，與《繼承之戰》拍攝紐約金融商業重地的鋪排非常相似。

《繁花》重塑出九十年代上海的繁華盛世。（《繁花》劇集截圖）

《繼承之戰》劇集開場亦早已使用相同的手法，連鏡頭運動亦有相似之處。（《繼承之戰》劇集截圖）

舊片段增歷史感

其次，《繁花》亦穿插了不少真實歷史的珍貴片段，以真實景象帶領觀眾重返上海金融市場發跡階段；《繼承之戰》則以虛構的世家成員成長片段穿插於真實片段之間，建立故事一眾人物的像真度。

《繁花》的開場片段插入不少上海建立金融市場時的真實歷史片段，還原故事的歷史現場。（《繁花》劇集截圖）

《繼承之戰》的開場片段則穿插「偽歷史片段」，為故事裡虛構的世家建立真實感。（《繼承之戰》劇集截圖）

齊齊數銀紙印報紙

最後，《繁花》為了敘述上海金融市場的故事，插入不少股票、報紙等散景鏡頭元素，營造大時代發展的觀感，手法亦與《繼承之戰》冷調地鋪陳商業世界無情冷酷相近。

大陸網民直接將《繼承之戰》的主題配樂植入《繁花》的片頭，發現幾乎完美契合：

《繁花》為了營造紙醉金迷的世界，加入不少與金融及報業相關的散景鏡頭。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》為了營造紙醉金迷的世界，加入不少與金融及報業相關的散景鏡頭。（《繁花》劇集截圖）

《繼承之戰》所用的散景風格亦如出一轍。（《繼承之戰》劇集截圖）