金手指‧訪問｜梁朝偉劉德華再合作冇偈傾？　蔡卓妍谷胸原因曝光

兩大影帝梁朝偉及劉德華相隔20年再度合作新片《金手指》，今日（30日）正式上映，《香港01》專訪導演莊文強、梁朝偉及蔡卓妍大談拍攝點滴，偉仔竟然自爆與華仔無偈傾，阿Sa裝大胸的理由原來相當有意義！

攝影、攝錄：趙錦添



偉仔大讚一眾年輕演員表現專業。（趙錦添 攝）

21年前上映的《無間道》成為港產片史上最重要的作品之一，今次梁朝偉與劉德華再度聯手鬥戲，觀眾都十分期待兩人有新火花，然而偉仔卻表示跟華仔無偈傾：「在現場沒多少時間聊天，因為很忙，每一天都要拍很多東西，沒空聊天，要專心工作」，原來是因為要集中精神開工才少交流，偉仔表示相隔廿年後再合作，覺得大家都變得更成熟，由TVB年代《鹿鼎記》儲下來的默契依然存在：「在現場不需要去互相了解，一埋位就可以」。

阿Sa天生我「材」必有用



相信不少觀眾都留意到，戲中阿Sa的身材相當豐滿，比當年在《戲王之戲》的「裝胸作勢」程度更厲害，她笑言今次是「更高一層樓」，原來都是莊導的主意：「當時我覺得阿Sa欠『一啲嘢』，並非『嗰一啲嘢』，我覺得阿Sa可以再穩定一點、再強大一點，那時候想出一個方法，應否找一些東西壓住她，令她穩定一點」。

莊導與戲中飾演股票莊家的白只研究喜歡阿Sa角色的理由，認為上圍豐滿是其中一個主因，決定以一對假胸部壓住阿Sa：「你看到阿Sa站出來是很有霸氣的」。而阿Sa笑言自己變裝後似向太（陳嵐），但其實最似她的母親：「上圍豐滿並非只改變體態，亦幫助到角色，因為我的角色是從小到大很懂得利用自己的優點去換取一些東西，天生我材必有用」。

阿Sa透露開拍前偉仔約成班演員食飯聯絡感情。（趙錦添 攝）

偉仔愈演愈浮誇



「程一言」這個角色參考了八十年代「佳寧集團案」的主腦人物陳松青，偉仔指網上沒多少資料可以參考，憑感覺去演：「當初沒想過中間演得這麼囂張、這麼意氣風發，我一邊拍一邊思考如何發展這個人物，其實一開始我不太肯定，我經常問導演：『你們覺得可以嗎？』，我只是嘗試」。

偉仔指像《JOKER小丑》般的演繹都很外露、很誇張，他亦大膽嘗試：「視乎導演覺得可行不可行，會否太離譜？應否收歛一些，交給導演去決定，總之拍攝時沒想太多，感覺到該怎樣就怎樣。」偉仔透露拍攝期間幾乎每一晚都打電話給莊導，由於對演繹方法沒把握，反而覺得興奮。

問阿Sa同偉仔拍Kiss戲感覺如何，她笑笑口說：「OK的。」（趙錦添 攝）

《無間道》組合再聚純屬巧合？



梁朝偉加劉德華，難免令人聯想到《無間道》，問莊導是否刻意安排黃金組合再聚，他就話純屬巧合：「這部戲的選角是很順其自然，剛巧那時候跟劉德華在商談某些東西，大家在發掘有沒有合作機會，劇本完成後、老闆亦批准後，就給他們看，沒有針對《無間道》做任何事情，只是想起《無間道》快20周年，想做一些事情」。

《金手指》製作費高達3.5億港元，究竟錢花在哪裡呢？莊導透露搭景最貴：「因為疫情期間拍攝，需要很多搭景及綠佈景，用盡邵氏將軍澳四個廠，拍了個多月，花錢最多在那裡，重建八十年代的中環，有一段時間擔心特技公司會退出，因為不斷更改。」莊導說現在大家應該忘記了「閉環」是什麼，拍攝時每日都要做快測，「刮到喉嚨都損」，還好效果相當不錯，觀眾看到七十年代的香港重現，都表示十分感動。

場地：The Crown@灣仔英皇駿景酒店

梁朝偉化妝：Candy Law

蔡卓妍

髮型：@singsing113 @artify.lab

化妝：@y.a.n.nesmakeup

形象：@pipa.creative #PIPAstyling

服裝：Isabel Marant

鞋履：Jimmy Choo