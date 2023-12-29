繁花︱胡歌帶圈外妻子入劇組更同場客串　真人氣質不輸三大女主角

王家衞監製及擔任總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，並於12月27日正式於內地啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景，胡歌亦與三大女主角各自發展出玄妙的關係與感情線。除了三位女主角外，《繁花》不少客串出鏡的女演員均非常亮眼，包括吳越、林熙蕾、王菊與鄭希怡，都是華語電影觀眾們熟悉的面孔，然而最觸 目的竟然是胡歌的妻子！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌主演。（《繁花》劇集截圖）

胡歌在《繁花》開拍時仍然是內地影壇的鑽石級單身筍盤，然而年初突然宣布結婚誕子，妻子黃曦寧亦成為內地娛樂新聞人物。《繁花》日前播出後，有眼利觀眾發現身為男主角的胡歌，竟帶同妻子到拍攝現場、甚至現身在菜市場的群眾演員之中，更被踩單車略過的胡歌撞得手上的橙散向空中，雖然鏡頭一瞬即逝，然而黃曦寧清秀的五官、飽滿的額頭與燦爛的笑容辨識度相當高，縱使造型相當低調、沒有對白甚至正面鏡頭，仍然被觀眾一眼認出！

胡歌的妻子黃曦寧（左）以側面於劇集裡亮相。（《繁花》劇集截圖）

胡歌的妻子黃曦寧在該幕與丈夫同場，更被踏單車略過的胡歌撞得橙子滿天飛。（《繁花》劇集截圖）

現年41歲的胡歌，曾與演員薛佳凝及江疏影交往，及後感情生活一直低調，直至今年初胡歌於微博上突然宣布誕女，而妻子則是圈外人，作為男神正式封盤。胡歌榮升人夫人父，妻子的身份當時亦迅速曝光，據指胡歌的妻子黃曦寧，曾經擔任胡歌的執行經紀，二人則於2022年9月21日登記結婚。由於妻子為圈外人，胡歌一直未有公開婚照，然而在罕有照片中則拍到黃曦寧的正面，樣貌相當具氣質！

胡歌（後排右二）今年初宣布結婚誕子，一下子榮升人夫人父，妻子則為圈外人黃曦寧（前排右二）。（網上圖片）

雖然黃曦寧於《繁花》中僅出現一個側面，然而她被內地觀眾認為擁有驚人顏值，氣質甚至不輸三位女主角，若出道的話必定能成為出眾的女演員！觀眾紛紛覺得胡歌娶妻甚具眼光，而一直低調保護妻子亦風度十足！

馬伊琍為《繁花》的女主角之一。（《繁花》劇集截圖）

辛芷蕾為《繁花》的女主角之一。（《繁花》劇集截圖）