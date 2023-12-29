飯戲攻心2｜鄧麗欣環保戰士竟變魚翅仙女　陳湛文出動無敵嘅聖衣

2024年賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，二月九日公映，率先向 全港市民拜早年！電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文即將於農曆新年跟香港觀眾見面。續集劇情再度升溫，首條正式預告在千喚萬喚之下終於面世，講述在親情、婚姻中的跌碰及磨合。美指仍是由張蚊擔任，為眾人打造出各有特色的造型，構思及設計都非常細心，五大主演都各有一個新奇、有趣的經典造型！

鄧麗欣在婚禮上化身「魚翅仙女」。（《飯戲攻心２》劇照）

魚翅團隊

今次Stephy飾演的Monica終於同二佬步入結婚階段，而謝君豪今次飾演「魚翅大王」六叔，身為陳氏家族最有錢嘅長輩，更出心出力擔起二佬及Monica的婚禮贊助人，於是設計了一套「魚翅天使」裝給Stephy在婚宴中盛裝出席，畀佢威下，但其實肉酸到不堪。

魚翅仙女仲有其他成員，嫻壯觀。（《飯戲攻心２》劇照）

Stephy笑言：「好擔心行路時會不小心撞到人，或是掃跌現場物品，現實中很少有機會可以咁掗拃。」一着起魚翅裝的Stephy於戲外大部分時間左攝右攝，攞正牌「打橫行」，魚翅裝雖重但她都能露出一副從容的樣子。除了Stephy，戲裡戲外六叔謝君豪及七叔蔣志光都忍唔住穿着「魚翅大王」裝束玩下，謝君豪戴上印有魚翅大王的綬帶及穿上魚翅天使翼出場，蔣志光則把魚翅大王發光招牌穿上身，非常招積！

金器到王菀之行步路都難。（《飯戲攻心２》劇照）

三佬出動無敵嘅聖衣

而Ivana大喜日子穿起裙褂的造型亦非常吸睛，全身上下掛滿金器，由頭到腳甚至胸前都掛滿數之不盡的金器，所以Ivana登場一刻都行得頗為吃力。但背後其實是三佬為了符合豬女家人羅蘭姐和米雪姐的要求，想看着豬女風風光光出嫁，而落力為她花心機準備的婚禮。Ivana直言這套裙褂是她最愛的戲中造型：「我最愛紅色裙褂的造型，它的剪裁特別，很少見裙褂有綱紗，我們都說電影面世後，大家可能有興趣訂製。最特別是身上的金鐲和金器數量超級多，我們猜測若全部都是真金，是否足以購入一間屋！」

正所謂「無敵嘅聖衣」，金光璀璨好美麗，唔係鐵係聖衣，著咗打都打得勁啲。（《飯戲攻心２》劇照）

咁樣結婚都幾有噱頭。（《飯戲攻心２》劇照）

在拍攝豬女及三佬結婚日的場口時，同樣會見到二佬和三佬的突出造型，為了襯托Ivana的造型，陳湛文都唔輸蝕，本來就是電競選手的他，將日本著名動漫及遊戲中的黃金聖衣實體化，跟Ivana組成名副其實的「黃金組合」，在眾親戚的祝福下步入婚宴現場。

二佬就要扮機械人出席婚禮。（《飯戲攻心２》劇照）

大家上妝都要花費一定時間，十分辛苦，當中二佬阿聰更為了三佬扮成機械人，着起難以動彈的機械人裝時，相信只得他倆兄弟才會深切感受到對方的舉步艱難，還有身體上的巨大負擔。阿聰打扮成機械人時要先戴上面罩，再套上大型機械人頭套，休息時都需旁人協助除下大頭套抖氣及休息，雖然看起來威風凜凜，但在拍攝及準備期間都絲毫不容易。

林明禎的屍新娘造型都唔錯。（《飯戲攻心２》劇照）

最後便是明禎扮演由三佬開發嶄新遊戲角色中的「屍新娘」，她的衣着造型頗為性感，雖然服裝單薄，但其實拍攝時正值打風日子，天氣非常翳焗，明禎都表示相當悶熱，加上又要扮作躲避喪屍的追捕，跑來跑去都流了很多汗，她在休息時都要手持小電風扇散熱再投入拍攝。雖然眾演員各有辛酸，但他們都覺得這是難能可貴的經驗，現實中更不會有這樣的打扮，更開心的是每日都在片場開心歡笑聲度過。