財閥X刑警｜安普賢富二代當差　與《財閥家的小兒子》朴智賢鬥嘴

由《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》爆紅男星安普賢主演，飾演一名富有韓國企業集團老闆的兒子，加入到警隊成為重案組刑警，運用自身的財力及獨有的技能偵破全市最大的犯罪案件！全新韓國犯罪喜劇《財閥X刑警》（Flex X Cop）將於1月26日Disney+ 獨家上線。

安普賢飾演只懂吃喝玩樂的富二代警察。（《財閥X刑警》劇照）

劇集講述多年來一直依賴家人，只懂吃喝玩樂的富二代警察陳利手（安普賢 飾）因一次「錯誤」的拘捕行動因而被調到江河警察局的重案組擔任刑警。一向隨心所欲的陳利手最初與部門組長李薔賢（朴智賢 飾）爭執不斷，但隨著新的工作及責任愈來愈重，陳利手將迎難而上，並利用自身巨大的財力及強大的後台突破警察部門的盲點，幫助重案組偵破大案，將罪犯繩之於法。

朴智賢自《財閥家的小兒子》後再有新作。（《財閥X刑警》劇照）

《財閥X刑警》由《梨泰院Class》(Itaewon Class)、《柔美的細胞小將》(Yumi’s Cells)爆紅男星安普賢飾演企業集團繼承人、新任警察督察的陳利手；《財閥家的小兒子》(Reborn Rich)、《你喜歡布拉姆斯嗎？》(Do You Like Brahms?)的朴智賢飾演江河警察局重案組組長李康賢。《財閥X刑警》由《以吾之名》(My Name)、《致命戀愛》(Life Risking Romance)的編劇金巴多撰寫劇本。