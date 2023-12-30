梅艷芳逝世20周年王丹妮發文悼念 影迷大讚︰慶幸演活梅姐的是妳
撰文：莫匡堯
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香港一代歌影巨星梅艷芳於2003年12月30日病逝，終年40歲，今日（30日）則為梅姐逝世20周年。前年年底上映的史詩式傳記電影《梅艷芳》，由新晉演員王丹妮首度飾演女主角，成功在大銀幕上重現梅姐的風采，更斬獲超過6200萬港元票房！王丹妮今日亦在梅姐逝世紀念的重要日子，在社交媒體分享梅姐生前的經典相片，更表示「20年情懷未變」，致敬香港樂壇影壇昔日的代表人物。
王丹妮分享的梅艷芳經典相片中，包括梅姐的舞台與電影形象，有《東方三俠》的俠女東東、《公子多情》的TA姐、《胭脂扣》的如花及《濟公》裡的觀音大士，相信為王丹妮個人鍾情梅姐的銀幕形象；舞台形象亦包括多套出自劉培基之手的傳奇服裝，其中猶以梅姐於2003年最後舉行的演唱會上，開場身穿的金紅色蒙面裙裝及結尾的白色婚紗，最具代表性。
梅姐的經典電影形象：
梅姐的經典舞台形象：
王丹妮紀念梅艷芳的帖文引來大批梅姐粉絲留言，有網民留言指：「謝謝妳！慶幸演活梅姐的是妳！」亦大讚王丹妮在電影中的演出：「詮釋梅姐真的演得絲絲入扣！」亦有新一代影迷留言指：「多謝妳令我認識梅姐，並愛上她！」不少留言除了表達對梅姐的思念與愛慕外，同時表達對王丹妮的欣賞與感謝。