金手指｜佳寧案涉四條人命　財務經理被棄屍蕉林律師離奇溺斃

電影《金手指》，由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍主演，故事藍本源於橫跨17年，轟動香港的佳寧案，集團主席陳松青便是梁朝偉飾演角色的原型人物。案件涉及的款項多達66億港元，訴訟費更超過2億元。不過人力物力都是其次，更驚人的是案件在調查期間，竟然涉及四條人命。

《金手指》在今（30日）已正式上映。（《金手指》微博圖片）

梁朝偉的角色，以佳寧案主謀為角色原型。（影片截圖＋劇照）

來港調查成奪命之行

1987年7月，警方於大埔一個蕉林內發現一具男屍，頸部纏有浴袍腰帶、身上沒有身份證明文件。經警方搜查後發現屍體的褲袋中有一個馬來西亞硬幣，比對失蹤人口紀錄後，發現較早前裕民財務一名副總經理曾報案，指一位派遣往香港、負責貸款事務的職員失蹤，經認屍後證實為該名職員。

梁朝偉在戲中的程一言為人高調。（《金手指》劇照）

據悉當年馬來西亞裕民財務助理總經理伊巴謙，為裕民銀行內部核數師，早於1982年由吉隆坡調任至香港，負責管理會計及貸款。裕民銀行總公司因為懷疑裕民財務在香港沒有依照程序批核貸款，因此請伊巴謙負責暗中調查佳寧的貸款帳目，然而尚未有調查結果他便客死異鄉，更遭棄屍蕉林。

相反，陳松青本人作風相當低調，甚至不喜拍照，直至受審期間，傳媒才於囚車拍得他盧山真面目。（《星期二檔案》影片截圖）

警方很快就查到死者，曾經與一位叫麥福祥的人於麗晶酒店見面，黃昏時麥福祥更請酒店職員協助，將一件重過百磅的大型皮箱搬上的士，而死者伊巴謙頸部所纏的浴袍腰帶亦屬於麗晶酒店。麥福祥於審訊期間更聲稱，佳寧集團主席陳松青為謀殺伊巴謙背後的主謀，原因是伊巴謙阻撓裕民財務向面臨破產的佳寧集團批核400萬美元的貸款，然而控方未有充分證據指證陳松青為「蕉林謀殺案」的主謀，但事件已引發社會關注。

當年來自馬來西亞裕民財務助理總經理伊巴謙，便是入住麗晶酒店，就發生了。（資料圖片）

卸用律師離奇溺斃

佳寧集團主席陳松青，一直與御用律師溫樹寶有緊密合作，亦即是戲中方中信飾演的角色，以協助處理集團及個人的法律事務。1984年4月13日，曾被警方邀請問話的溫寶樹律師，被發現離奇溺斃於寓所游泳池，最離奇的地方是屍體頸部用尼龍繩繫上一塊混凝土水渠蓋，但死因裁判法庭後來裁定溫寶樹死於自殺。

方中信在戲中倩 演Kelvin，是程一言的御用律師。（《金手指》劇照）

法官遇車禍太太破產

案件在排除萬難下，終於在1987年開始審理，但開庭不久，佳寧案的主審按察司柏嘉，以當中控罪重複為由，裁定陳松青等人無罪釋放，該裁決遭各方猛烈抨擊。而柏嘉亦於1988年辭職離港，最後在塞浦路斯一宗車禍中喪生，其妻子亦於1993年宣告破產。

面對法庭的裁決，當時的廉玫專員亦只好無奈接受。（《金手指》劇照）

廉政專員壓力大自殺

最後一名死者，是一名負責佳寧案件的廉政公署調查主任，疑因工作壓力過大，自殺身亡。廉署花盡人力物力，一心要主謀陳松青及相關人等繩之於法，最終在1994年，陳松青被廉政公署控告詐騙、提供非法利益等罪名再次提堂。最後在1996年9月27日，陳松青向法庭表示願意承認其中兩項串謀詐騙控罪。法庭以這兩項罪名判其入獄3年，其中更有一年是在羈留病房中渡過。