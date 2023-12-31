繁花︱網紅「翻版吳君如」演技吸睛　原來名校畢業坐擁3千萬粉絲

由王家衞擔任監製及總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景。除了四大主角份量十足外，不少客串《繁花》的演員亦非常亮眼，包括吳越、林熙蕾、王菊與鄭希怡，有一眾華語電影觀眾熟悉的面孔之餘，不少配角演員亦吸引到觀眾的目光，當中竟包括首次參演影視劇作的「翻版吳君如」！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》一眾男女主角吸引到觀眾的注意力之外，連配角菱紅都相當搶鏡，更被觀眾稱為「翻版吳君如」！（《繁花》劇集截圖）

《繁花》裡被認為似「翻版吳君如」的演員為內地網紅「Papi醬」，原名姜逸磊，原籍上海，在劇集裡飾演精品店老闆娘菱紅，代表着改革開放的上海對外國首飾、化妝品龐大的需求，劇中與馬伊琍、胡歌有不少對手戲份。

網紅Papi醬原名姜逸磊，原籍上海，在《繁花》裡飾演外國精品店店主菱紅，與女主角馬伊琍有不少對手戲份。（《繁花》劇集截圖）

Papi醬作為網紅，不僅在微博上坐擁超過3千萬粉絲，背景更大有來頭！據悉，經常於內地綜藝節目上現身的Papi醬，原來畢業於名校中央戲劇學院導演系，更曾經為在學時期的「三金影后」周冬雨提供論文指導。

Papi醬為內地網紅，在微博上坐擁超過3000萬粉絲，原來背景更大有來頭！（Papi醬微博圖片）

Papi醬不時亮相內地綜藝節目，成為觀眾們熟悉的面孔。（Papi醬微博圖片）

雖然Papi醬於《繁花》內僅飾演配角，但她甫一出場便在鏡頭前大咬雞腳，以「三姑六婆」式演法打聽上海商場上的大小八卦，成功馬上吸引觀眾們的目光，憑演技一舉入屋！作為網紅出身的Papi醬，能夠在王家衞執導的電視劇裡處女演出，令不少觀眾驚訝，而她流暢而自然的演技、熟悉而具親切感的外型打扮，亦被受觀眾青睞，紛紛表示「太像吳君如了吧！」「能夠合作王家衞，證明了Papi醬不為人知的實力！」

Papi醬在《繁花》裡飾演的菱紅，經常在鏡頭前咬着雞腳。（《繁花》劇集截圖）

Papi醬在《繁花》裡角色屬於醜角，亦以親切的「三姑六婆」式演法演繹。（《繁花》劇集截圖）

Papi醬在《繁花》裡飾演的菱紅，經常在飛快發展的上海裡打聽商場的八卦。（《繁花》劇集截圖）