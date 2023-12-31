我也是︱杜以辰歌影劇三棲發展演技成長　見兇手受審激動高呼：XX

香港劇情電影《我也是》繼今年中開鏡後，今日（31日）邀請傳媒出席探班活動，再次到北九龍裁判法院現場直擊拍攝進程。《我也是》由顏卓靈、林耀聲、袁富華、吳肇軒及杜以辰等主演，改編自「AV色魔」的真人真事，講述疑犯因被判終身監禁而上訴，案件再次展開連串調查，並由顏卓靈飾演的臨床心理學家對林耀聲飾的的疑犯進行心理評估，並到法院作供。

《我也是》的女主演之一杜以辰於探班期間接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

《我也是》由顏卓靈、林耀聲、袁富華、杜以辰、張松枝等主演。（陳順禎 攝）

電影《我也是》於半年前開鏡，主演杜以辰一邊準備角色演出，亦未有在其他領域放慢腳步，不僅繼續音樂劇《我們的青春日誌》的演出，推出新歌《重拾呼吸的節奏》及下一首新歌，更正在籌備新歌MV的拍攝：「MV本身個Concept好特別，因為本身係講『高敏人』，可以想用意識形態去表現，希望大眾都可以感受到呢個氛圍！」至於未來一年繼續三棲發展，以辰笑言：「希望可以歌影視三棲發展，除咗音樂劇之外，仲會參加舞台劇嘅演出。原來未有電視劇喎！希望可以參演電視劇先！」

杜以辰於《我也是》開鏡之今的半年中，絲毫未有放下腳步，不單繼續《我們的青春日誌》的演出，更推出新歌《重拾呼吸的節奏》。（陳順禎 攝）

音樂劇《我們的青春日誌》每周演出數場，投入不少時間與心思，杜以辰表示沒有影響其他演出之餘，更對演技有助增長：「因為音樂劇同舞台劇，反而喺演技上平衡，對我呢一年有好大嘅演進，去到我拍劇或者拍戲對角色了解同劇本閱讀係快咗好多！加上我讀埋王唯老師嘅配音班，所以對閱讀劇本方面再進一步！」她表示自己希望在未來一年可以參與動畫或卡通的配音聲演，亦期待作品有更多音樂及歌唱元素！

杜以辰表示每周上演幾場的音樂劇《我們的青春日誌》不但沒有影響電影的演出，更令她在角色理解及閱讀劇本帶來莫大進步！（陳順禎 攝）

《我也是》的拍攝進程漫長，杜以辰表示有更多時間了解及浸淫在角色之中：「呢樣都係幾大嘅挑戰，佢（角色）係一個情緒波動都幾大嘅一個女生，我諗佢經歷嘅事、睇完劇本會有一個心悒嘅感覺，希望大家入場可以見得到。」至於角色在電影裡的慘痛經歷，杜以辰笑言希望觀眾入場與角色一同經歷，保持神秘。而今日於法院取景的戲份，杜以辰分享指：「我望住我認為嘅兇手得到應有嘅審判，但係外在嘅心理因素令到情緒不斷波動，又唔能夠起伏得太多！我就全程望住佢、好想喊好想喊，谷住啲眼淚，又想打爆佢個頭嘅呢種感覺！」她更笑指為表達情緒，對白用詞亦非常到肉：「直情係XX兩個字，唔出得街嘅！（兩個字粗口？）哈哈！你估下！」