周星馳剪輯經典片段迎新年　為觀眾打氣：再偉大的人都曾是nobody

踏入新一年，周星馳於社交媒體上分享一段短片，將自己的經典作品剪輯成一段打氣片段，為一眾回顧2023年、展望2024年的觀眾打打氣。周星馳的電影向來以爭氣、奮鬥為一大重要命題，不論是《喜劇之王》尹天仇由茄哩啡努力成為演員，抑或《少林足球》由過時武林高手轉型成頂尖足球員，許多周星馳的電影均講述小人物追逐夢想、永不放棄的精神。

踏入2024年，周星馳透過一段剪輯自己經典作品的短片，為一眾影迷打打氣。（視覺中國）

周星馳的打氣短片以《喜劇之王》為開頭，尹天仇對大海自勉「努力！奮鬥！」是不少香港觀眾的集體回憶！（周星馳IG影片截圖）

周星馳於新一年的打氣短片中，將《喜劇之王》、《破壞之王》、《望夫成龍》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《濟公》、《食神》、《少林足球》、《長江7號》等多部經典作品的片段與金句共冶一爐，透過「努力！奮鬥！」「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」「要有自信啊！你是最好的你知道嗎？」等金句勉勵一眾影迷在來年繼續為自己的大小夢想前進。在短短的一分鐘影片中，觀眾重新與星爺演繹過的每一個小人物經歷他們挫折、被輕看，卻百折不撓、發奮圖強的人生，感動之餘亦足顯星爺的作品歡笑以外的意志。

周星馳主演的《少林足球》，大力金剛腿所講的一句「做人如果冇夢想，咁同條鹹魚有咩分別呀？」相信是星爺電影爭氣意志的最經典對白。（周星馳IG影片截圖）

周星馳在《少林足球》裡鼓勵阿梅的金句「要有自信啊！你是最好的你知道嗎？」，今天亦鼓勵着每一位影迷！（周星馳IG影片截圖）

周星馳《食神》裡，史提芬周經歷的失敗、重新力爭上遊的意志，亦是不少香港人的寫照。（周星馳IG影片截圖）

最後，星爺亦在影片下祝福一眾影迷，表示：「再偉大的人，都曾經是個nobody，千萬不要妄自菲薄，小人物最終能成大事！祝福大家新年進步，夢想成真！」

周星馳演繹過的每一個小人物，均似觀眾現實生活裡存在的人一樣，每日努力為夢想奮鬥。（周星馳IG影片截圖）

周星馳電影中的小人物，刻苦之餘抱樂觀態度。（周星馳IG影片截圖）

周星馳演繹的小人物，在電影開首往往是平凡不過的人，最後成功蛻變，非常鼓舞人心。（周星馳IG影片截圖）

周星馳的電影，往往圍繞着爭氣、堅持、追夢、百折不撓的精神。（周星馳IG影片截圖）