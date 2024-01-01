周星馳剪輯經典片段迎新年 為觀眾打氣：再偉大的人都曾是nobody
撰文：莫匡堯
出版：更新：
踏入新一年，周星馳於社交媒體上分享一段短片，將自己的經典作品剪輯成一段打氣片段，為一眾回顧2023年、展望2024年的觀眾打打氣。周星馳的電影向來以爭氣、奮鬥為一大重要命題，不論是《喜劇之王》尹天仇由茄哩啡努力成為演員，抑或《少林足球》由過時武林高手轉型成頂尖足球員，許多周星馳的電影均講述小人物追逐夢想、永不放棄的精神。
周星馳於新一年的打氣短片中，將《喜劇之王》、《破壞之王》、《望夫成龍》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《濟公》、《食神》、《少林足球》、《長江7號》等多部經典作品的片段與金句共冶一爐，透過「努力！奮鬥！」「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」「要有自信啊！你是最好的你知道嗎？」等金句勉勵一眾影迷在來年繼續為自己的大小夢想前進。在短短的一分鐘影片中，觀眾重新與星爺演繹過的每一個小人物經歷他們挫折、被輕看，卻百折不撓、發奮圖強的人生，感動之餘亦足顯星爺的作品歡笑以外的意志。
最後，星爺亦在影片下祝福一眾影迷，表示：「再偉大的人，都曾經是個nobody，千萬不要妄自菲薄，小人物最終能成大事！祝福大家新年進步，夢想成真！」