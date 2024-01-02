鍾麗緹長女曬三姊妹合照見證成長 幼女Cayla暴風式成長變小美人
撰文：莫匡堯
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現年53歲的鍾麗緹，近年雖然幾乎絕香港影壇，然而觀眾對她的九十年代《至尊三十六計之偷天換日》與《破壞之王》等舊作印象均非常深刻，成為幾代影迷心目中的混血女神。鍾麗緹與第一任丈夫育有長女張敏鈞（Yasmine），近年因為高調參與選美而成為傳媒焦點，有望接棒母親作為混血女神的地位。
除了大女張敏鈞外，鍾麗緹亦與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），其中三女Cayla轉眼已13歲，近年暴風式成長，更繼承媽媽的混血五官、似足餅印！
今日（1日），鍾麗緹大女Yasmine於社交媒體上分享與兩位妹妹的合照，三姊妹在疫情期間分隔於中美兩地，多年未有相見。Yasmine亦特意將三姊妹的合照與2016年見面時拼接，頓覺四年前後兩位妹妹均長成小美人，其中剛升讀中學的Cayla成長幅度最為明顯，連打扮亦似足兩位家姐！
鍾麗緹年前亦曾經分享兩位小女兒的沙龍照，當時Jaden與Cayla年紀尚幼，但可愛精緻的五官仍被網民大讚，更直言與鍾麗緹一樣漂亮，其中Cayla早已被發現相貌最似鍾麗緹，最吸引鍾麗緹粉絲的目光。