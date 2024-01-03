繁花︱三級片金像影后驚現王家衞新劇　爆衫身材被網民一眼認出

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，亦以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景。除了四位主角份量十足外，不少客串《繁花》的演員亦非常亮眼，包括吳越、林熙蕾、王菊與鄭希怡等一眾華語電影觀眾熟悉的面孔。至於配角方面，更有一位香港三級片影后參演，相當驚喜！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌主演。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》劇情中，辛芷蕾飾演的飯店老闆娘李李，在上海最繁華的黃河路開設新飯店，招待商界名流談生意，而其中一位在第二集出場的侍應敏敏，竟由曾主演《三夫》的金像影后曾美慧孜飾演！曾美慧孜在劇集出場時，極其豐滿圓潤的「巨無霸」身型馬上便被觀眾認出，角色敏敏亦因為裇衫鈕扣開得極低，少露豐滿上圍而被飯店領班投訴，但敏敏不但沒有被責罰，更取代前上司成為領班，辛芷蕾亦霸氣地對曾美慧孜表示：「想賺大錢，要靠腦子，而不是扣子。」

辛芷蕾於《繁花》飾演老闆娘李李，在上海黃河路上開設飯店，招待商界名流。（《繁花》劇集截圖）

飯店至真員的其中一位侍應敏敏，赫然由香港金像獎影后曾美慧孜飾演！（《繁花》劇集截圖）

曾美慧孜飾演的敏敏，以低胸裇衫造型登場，加上豐滿圓潤的「巨無霸」身型，一眼便被觀眾認出。（《繁花》劇集截圖）

曾美慧孜飾演飯店裡的小角色，戲份隨劇情發展漸漸增加。（《繁花》劇集截圖）

曾美慧孜一出場便被領班投訴不扣鈕。（《繁花》劇集截圖）

曾美慧孜憑《三夫》於2019年金像獎榮封最佳女主角。（葉志明、陳順禎、梁碧玲 攝）

曾美慧孜在《三夫》中飾演小妹，造型色彩鮮艷。（電影劇照）

《繁花》除了聚焦於胡歌、辛芷蕾及馬伊琍等飾演的老闆級角色外，不少如敏敏一樣的小人物，上至飯店侍應、下至街角香煙攤販，戲份亦相當重要，從各個階層講述上海發展的故事。曾美慧孜飾演的敏敏，隨後亦於第七八集再度登場，相信往後會有更多發揮空間。

曾美慧孜在《繁花》第七八集裡再度登場，開展一條小人物的劇情線，相信往後將有更多發揮。（《繁花》劇集截圖）

現年35歲的曾美慧孜，早年被婁燁發掘成為演員後，演出數部電影及電視劇。及後到美國紐約大學修讀電影回國，便主演陳果執導作品《三夫》，飾演性強迫症的患者「小妹」，在電影中有大量裸露鏡頭。此後，曾美慧孜未有轉移至香港發展，重心仍然集中在內地，而在《繁花》裡被王家衞睇中，亦被視為轉型機會，有望晉身國內第一流女星的地位。

曾美慧孜憑《三夫》奪得金像影后，便返回內地主力發展。（《三夫》劇照）

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