一閃一閃亮星星｜內地戲院搞飄雪場　太重手浪漫變災難︰雪崩了

今年內地元旦檔電影，票房爭持激烈，不過在梁朝偉、劉德華《金手指》及劉德華、林家棟《潛行》夾擊下，內地網劇改編成的愛情電影《一閃一閃亮星星》，依然成為票房冠軍，雖然口碑麻麻，但上映５日已經收6億人民幣。而且早前更應戲中場景，特別搞一個「下雪場」，反應熱烈門票被搶購一空，但最後因為技術問題，由飄雪變雪崩效果，由浪漫情節變成災難情節，非常尷尬。



電影《一閃一閃亮星星》在內地大收，其中一場海報亦以落場場面做主打。（《一閃一閃亮星星》海報）

「張萬森，下雪了。我好想你啊！」

電影《一閃一閃亮星星》是同名電視劇，前年在內地各大影視平台上熱播，被指劇情似《想見你》。故事講述30歲女主角林北星意外重返18歲，本來想重考高考追夢，但被男主角張萬森而打亂計劃。劇中張萬森因林北星而死，後來女主角在雪夜街頭說出經典台詞「張萬森，下雪了。你還好嗎，我好想你啊！」

情節夠浪漫，對白夠動人，幻想有飄雪效果的話，應該係幾唔錯。（《一閃一閃亮星星》海報）

「救命，張萬森，雪崩了！」

正正因為這句對白，浪漫到不能，不少觀眾更因這句台詞動容，令院商靈機一動，安排在12月30日增設「下雪場」，聲稱會配合劇情而放出飄雪效果。不過由於部分影院的飄雪機操作不良，由心目中的初雪效果變成暴雪，更有網民形容遇上「雪崩」，而重災區要數坐在噴雪器下方的觀眾，有網民在小紅書，更惡搞戲中對白寫道︰「救命，張萬森，雪崩了！」

結果事與願違，全場迎來一場人造雪崩。（網上圖片）

轉擋《閃靈》會唔會更切合效果，此畫面成為電影史上的經典之一。《閃靈》電影劇照。（imdb）

機械放雪變人手操作

據知原定的「下雪場」，是向戲院發放一次性雪罐，但由於雪罐存在易燃易爆安全隱患，許多地方都被逼煞停，但由於「下雪場」大受歡迎，門票亦早已售出，各戲院就自研解決方案，包括自費購買造雪機，亦有工作人員在現場人手噴雪。甚至部分影院是由工作人員拿著造雪機在影廳奔跑造雪。甚至有觀眾反映，某些戲院工作人員更派發罐裝雪花給觀眾，結果有人貪玩周圍噴雪。即使戲院已預早向觀眾派發雨衣，但最終浪漫變成雪崩，場面非常尷尬。

原定的機械醜雪，變成員工向觀眾噴雪。（網上圖片）

有網民更指落雪時間與情節不附。（網上圖片）

人手噴罐都出動埋。（網上圖片）