一閃一閃亮星星｜內地戲院搞飄雪場 太重手浪漫變災難︰雪崩了
撰文：許育民
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今年內地元旦檔電影，票房爭持激烈，不過在梁朝偉、劉德華《金手指》及劉德華、林家棟《潛行》夾擊下，內地網劇改編成的愛情電影《一閃一閃亮星星》，依然成為票房冠軍，雖然口碑麻麻，但上映５日已經收6億人民幣。而且早前更應戲中場景，特別搞一個「下雪場」，反應熱烈門票被搶購一空，但最後因為技術問題，由飄雪變雪崩效果，由浪漫情節變成災難情節，非常尷尬。
「張萬森，下雪了。我好想你啊！」
電影《一閃一閃亮星星》是同名電視劇，前年在內地各大影視平台上熱播，被指劇情似《想見你》。故事講述30歲女主角林北星意外重返18歲，本來想重考高考追夢，但被男主角張萬森而打亂計劃。劇中張萬森因林北星而死，後來女主角在雪夜街頭說出經典台詞「張萬森，下雪了。你還好嗎，我好想你啊！」
「救命，張萬森，雪崩了！」
正正因為這句對白，浪漫到不能，不少觀眾更因這句台詞動容，令院商靈機一動，安排在12月30日增設「下雪場」，聲稱會配合劇情而放出飄雪效果。不過由於部分影院的飄雪機操作不良，由心目中的初雪效果變成暴雪，更有網民形容遇上「雪崩」，而重災區要數坐在噴雪器下方的觀眾，有網民在小紅書，更惡搞戲中對白寫道︰「救命，張萬森，雪崩了！」
機械放雪變人手操作
據知原定的「下雪場」，是向戲院發放一次性雪罐，但由於雪罐存在易燃易爆安全隱患，許多地方都被逼煞停，但由於「下雪場」大受歡迎，門票亦早已售出，各戲院就自研解決方案，包括自費購買造雪機，亦有工作人員在現場人手噴雪。甚至部分影院是由工作人員拿著造雪機在影廳奔跑造雪。甚至有觀眾反映，某些戲院工作人員更派發罐裝雪花給觀眾，結果有人貪玩周圍噴雪。即使戲院已預早向觀眾派發雨衣，但最終浪漫變成雪崩，場面非常尷尬。