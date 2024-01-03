臨時劫案｜林家棟曾與周海媚合作感榮幸　早年見對方狀態不錯

《臨時劫案》一眾演員去到中學宣傳。（梁碧玲 攝）

郭富城、林家棟、任賢齊今午為其賀歲電影《臨時劫案》進行宣傳，城城雖然在戲中係賊王，但他笑言與兩位拍檔都係「廢中」。城城接受訪問時，透露為了賊王造型，除加建摔跤耳之外，又有一棚假哨牙，拍攝時不時狂噴口水，又試過講講下對白，全副假牙飛出嚟。 「呢個人物成日跳掣，有一場要講安南話，好難，仲要補歌詞。」

郭富城在場內大派揮春。（梁碧玲 攝）

問到飾演的士司機嘅家棟知唔知現時的士起錶價，他立即答到：「27蚊嘛，我做阿爸㗎（Uber）我都有留意嘅，每跳一跳，個心都跟住跳。」城城問到塞車會否跳錶，家棟即謂：「你都幾好笑，塞車緊係會跳，你要記住的士就算死火都會跳。」

而講到《大鬧廣昌隆》好拍檔周海媚早前離世，家棟表示：「係難過，因為始終係我第一次做劇集男主角，就係拍住佢，同埋當時佢已經係好多少男嘅偶像，同到佢合作係榮幸，一齊合作都好開心，因為佢喺現場好講得笑，呢啲好多回憶返咗嚟。」家棟又謂早幾前因訪問而與周海媚見面，當時對方狀態不錯。「但好難講，一個人突要離開係估唔到。」

家棟早前在國內宣傳另一新戲時，提到圈中唯一見過其女友嘅人係劉德華，家棟表示已係多年前嘅舊事。（梁碧玲攝）

任賢齊因為要開演唱會，所以未必參與到謝票，提到早前他拎百萬現金抽獎，被封為「絕世好老闆」，小齊笑言之前刻薄大家，又解釋百萬現金其實係一直累積下來，加上疫情時大家無工開，今年復工時為令大家開心，於是以現金鼓勵大家。講到日前杜汶澤長文談姜濤「壓力肥」時，文中提到「呢個世界除咗任賢齊，係明星都有人鬧咖啦多定少啫」，似乎對於小齊十分讚賞。小齊聞言後耍手擰頭，並謂：「都係講返電影啦，我唔識點答你。」

任賢齊獲不少fan撐場。（梁碧玲 攝）