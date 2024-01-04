破地獄︱周家怡爆與黃子華床戲被刪　衞詩雅學破地獄獲師傅贈寶劍

香港電影《破．地獄》（前名：度脫之舞》今日（4日）舉行開鏡儀式，英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、秦沛、金燕玲、岑珈其等一眾主演出席。兩代笑匠許冠文與黃子華破天荒合作，為二人1992年合演作品《神算》後32年首次主演電影，消息一出旋即引起全港觀眾關注！《破．地獄》主演岑珈其、衞詩雅與周家怡於開鏡禮上接受傳媒訪問，大談拍攝點滴。

香港電影《破．地獄》由許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡及朱栢康主演。（葉志明 攝）

主演《破．地獄》的岑珈其、周家怡與衞詩雅，在開鏡儀式上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

衞詩雅與周家怡派心，岑珈其漁人得利！（葉志明 攝）

岑珈其、衞詩雅（Michelle）與周家怡接受傳媒訪問時，周家怡隨即送岑珈其頂高帽：「其實佢係子華神嘅偶像嚟！頭先我見到子華神同佢講『好早之前你已經係我偶像嚟！』」岑珈其尷尬笑指：「佢都鍾意同我講笑嘅！我都好開心佢肯同我玩！」近日岑珈其與周家怡參演的《金手指》票房成績驕人，國際級影帝梁朝偉更多次點名大讚岑珈其的演技，岑珈其受訪時謙虛地表示：「多謝梁生！多謝莊文強導演！因為我係感恩、受寵若驚嘅！作為演員，盡力做好角色就已經係最大嘅回報，冇諗到有讚賞、有人睇到！」

岑珈其參演的《金手指》近日上映，被男主角梁朝偉多次點名大讚演技，岑珈其表示感謝及愛寵若驚。（葉志明 攝）

周家怡多年前與許冠文曾一同亮相綜藝節目，岑珈其笑言家怡應該不會忘記，家怡隨即表示：「係《千金小姐》！你真係當我唔記得！嗰個真係我嚟㗎，點會唔記得啊大佬！」周家怡表示沒有刻意想起，並向許冠文提及相認一番！周家怡亦表示：「好想同佢演戲，不過好可惜，冇乜對手戲！」她直言希望導演加戲份，但開玩笑指：「唔通請飲杯咖啡又會加你戲咩！係冇呢件事㗎，唔係咁黑暗㗎！」周家怡更在訪問自爆：「唉！啲床戲又Cut晒！」岑珈其隨即表示：「即係原本你同子華哥哥係有床戲嘅！想睇喎！」家怡尷尬解釋指：「原先係有啲『動作戲』嘅，之後我睇嗰稿冇咗。」被追問床戲對象是否真的與子華神合演，衞詩雅笑指：「梗係子華神啦！唔通係Michael生（許冠文）咩！你唔好搞笑啦！」引得全場大笑！

周家怡自爆在《破．地獄》原本與黃子華有床戲，卻在之後一稿被Cut走。（葉志明 攝）

在追問周家怡的床戲對手是否黃子華時，衞詩雅笑指：「唔通係同Michael生（許冠文）咩！你唔好搞啦！」引得哄堂大笑！（葉志明 攝）

衞詩雅分享《破．地獄》裡的角色時表示，自己在劇中專負責鬧人：「我同個個（演員）都有對手戲，入面全部演員我都鬧勻晒！火爆仔嚟！」Michelle直言在拍攝前學習新技能，作為圈中「牌王」的她又多一招：「今次特登學咗破地獄啦，『車身』即係轉圈啦、破瓦嗰啲。」衞詩雅表示學習時並不擔心危險，因為有做足安全措施，在學破地獄的半年間亦跟過不同的師傅，學習不同的方法：「近排如果喺街見到我口噏噏，唔好以為我黐線，我唸緊經啫！」笑指師傅贈送一樣法寶：「師傅贈送咗一把跟咗佢二三十年嘅劍畀我！仲擰咗返屋企添！」更開玩笑指可以用來兼職：「我而家冇嘢做就會去返下Part time，嚟緊冇戲開嘅時候我都唔驚失業嚕！」

衞詩雅外貌知性甜美，在《破．地獄》中卻要飾演「火爆仔」！（葉志明 攝）

衞詩雅表示為《破．地獄》花上半年學習技藝，師傅更贈送一把破地獄專用的寶劍。（葉志明 攝）

近日岑珈其與衞詩雅主演的《不日成婚2》，亦由新戲《破．地獄》導演陳茂賢執導，找來衞詩雅、岑珈其、朱栢康及金燕玲等「《不日》班底」主演，卻未見「Lak哥」陳家樂的蹤影。岑珈其乘機大開陳家樂的玩笑：「其實就咁睇都好明顯啦！暗地裡有少少不和！」岑珈其繼續笑言：「因為佢睇唔起我哋！你諗下而家Lak哥拍咩呀！佢要同劉生（劉德華）、梁生（梁朝偉）拍㗎嘛！」有份主演《金手指》的岑珈其與周家怡繼續一唱一和，家怡笑指：「真係『做』佢㗎喎！」岑珈其則表示：「佢唔喺到就要咁講㗎喇！」繼續一貫欺負陳家樂的口吻！

《破．地獄》由《不日成婚》系列導演陳茂賢（左四）執導，並邀請「《不日》班底」演出，如衞詩雅、朱栢康、岑珈其及金燕玲等。（葉志明 攝）

周家怡於《金手指》裡與劉德華飾演夫妻，更上演掌摑梁朝偉的戲份，周家怡表示拍攝時相當用力：「大大哋力㗎！佢叫㗎，我最聽話㗎！」家怡表示梁朝偉要求大力地掌摑之餘，偉仔拍攝前經導演提醒家怡：「我覺得好正嘅係，佢同導演講『打完我，你快啲搵人拉走佢（周家怡），因為程一言係會還拖㗎！』我打完佢係見到佢想還拖。」表示梁朝偉入戲程度令人非常佩服。