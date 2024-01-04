繁花︱內地新晉小花竟撞樣張栢芝　出道僅第二部作品與影后鬥演技

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，亦以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景。除了四位主角份量十足外，不少配角及客串《繁花》的演員均非常亮眼，隨劇集播出過半，有觀眾發現其中一位新人女配角竟撞樣43歲香港影后張栢芝！

王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》劇情中，女主角辛芷蕾飾演的飯店老闆娘李李，在上海最繁華的黃河路開設飯店，招待商界名流談生意，成為白天營商戰晚上舉行的下半場，飯店之間競爭非常激烈。早前登場的影后曾美慧孜，飾演於至真園擔任女侍應的敏敏，而敏敏則有兩位好姊妹，同樣在黃河路飲食業底層打拚，其中一位便是由新晉小花王乙飾演的小江西。

內地影視新人女演員王乙，於《繁花》裡飾演侍應小江西。（《繁花》劇集角色劇照）

金像影后曾美慧孜（右）於《繁花》裡飾演女侍應敏敏，有兩位好姊妹，其中一位是王乙飾演的小江西（左）。（《繁花》劇集劇照）

王乙外表清秀，五官極似早期出道的張栢芝，而在王家衞的鏡頭中，王乙演繹出既天真又野心勃勃、楚楚可憐卻又手段狠辣的小江西，不僅顏值被受觀眾注目，立體的演技亦相當吸引。

王乙與初出道時的張栢芝五官相當相似。（《白蘭》電影劇照）

王乙飾演的小江西，被觀眾認為撞樣張栢芝。（《繁花》劇集劇照）

張栢芝近照。（視覺中國）

據指，王乙於1994年出生，是內地影視界新星，作品僅有《繁花》及2021年上映電影《我的姐姐》，演藝歷練尚淺。然而既能被王家衞提拔，擔當與金像影后曾美慧孜同等份量的角色，證明王乙的優點不僅限於外表，相信隨《繁花》劇情繼續發展，王乙飾演的小江西亦會闖出自己的一片天。

飾演小江西的王乙，在角色裡演繹出既天真又野心勃勃、楚楚可憐卻又手段狠辣的立體面貌。（《繁花》劇集劇照）

王乙雖然是影視界新星，然而早前接受內媒訪問時，卻表示在《繁花》劇組拍攝的三年中，不斷學習塑造人物的方式、鍛練演技，不論一個動作或眼神也花許多時間思考，嘗試將自己與小江西合二為一，她直言：「小江西是《繁花》30集劇情裡小小拼圖，作為一個演員對劇情世界裡的影響，我會留給導演與編劇決定，不去批判角色是正派反派，確保不批判角色而是了解她的情緒、成長與痛楚，在我有限的篇幅裡表現一個真實的人。就像生活中，明天是未知的，我和角色一樣，和她一起過她的人生。」顯然，經過《繁花》歷時三年的拍攝洗禮，王乙對演繹角色已有了相當扎實的根基。

王乙出生於1994年，《繁花》僅為她生涯第二部作品。（《繁花》電影劇照）

王乙的時裝照亦與張栢芝相當似樣。（王乙微博圖片）

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