單身即地獄3｜尹廈情曾被指姣精　因一片段逆轉獲讚性格率直可愛

韓國配對綜藝節目《單身即地獄3》以更高質的嘉賓及Drama火辣回歸，由上月開播至今一直佔據Netflix熱播榜的前三名，被譽為最好睇的一季。在一眾嘉賓當中，討論度最高的是小狐狸尹廈情，她在節目中憑出色的爭仔技量及姣功獲得不少男嘉賓的喜愛。



《單身即地獄3》自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名。（Netflix）

尹廈情現年25歲。（節目畫面）

今季的《單身即地獄》換上全新玩法，地獄島竟然有兩座，兩島分別有6位及5位嘉賓，而尹廈情則在人數較少的地獄島上。現年25歲的尹廈情憑精緻的美貌及纖瘦身材脫穎而出，是所有女嘉賓中顏值最高，更於2021年參加被視為韓國最高級別傳統美人的「春香小姐比賽」中獲得第四名。

尹廈情憑精緻的美貌及纖瘦身材脫穎而出，是所有女嘉賓中顏值最高。（IG圖片）

尹廈情於2021年參加被視為韓國最高級別傳統美人的「春香小姐比賽」中獲得第四名。（IG圖片）

尹廈情對喜歡的人會展開主動追求，與劉恃蘟面對同一個有好感的男嘉賓時，為了讓男方覺得自己親切時，不斷讚東西好吃，同時表現出友善和柔弱的一面，亦曾向李官熙直接表示自己對對方有好感。

尹廈情超主動。（節目畫面）

仲會耍心機。（節目畫面）

另外，每當尹廈情遇到有興趣的男嘉賓時，都會立即使出「下巴放電」絕技。她會把下巴收緊，撐大眼睛向對方放電，頻密程度連主持群都點評沒人能忍受到魅力，跟引起網民熱議及搞笑爭相仿效。可能就是因為男嘉賓抵受不住這種放電方法，而讓尹廈情兩度配對成功到達天堂島約會。

「下巴放電」絕技。（節目畫面）

有不少男嘉賓都被迷惑。（節目畫面）

連主持群都表示很難抵擋。（節目畫面）

由於尹廈情在節目中不斷耍心機，令不少觀眾反感，但她在節目自我介紹時說過：「別人會覺得我看起來像狐貍精，會對男朋友耍花招，但真正談起戀愛時，我會變得簡單透明。」另外，節目組最近就發布了一段未公開影片，當中嘉賓們聊天時，官熙提到廈情在等待直升機期間，突然跳舞逗其他嘉賓笑。片段曝光後，反而令觀眾對她改觀，大讚她性格直率又可愛。