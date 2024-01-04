破地獄︱陳茂賢藉衞詩雅探討殯儀業男女習俗　義莊實地取景創歷史

香港電影《破．地獄》（前名：度脫之舞》今日（4日）舉行開鏡儀式，英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、秦沛、金燕玲、岑珈其等一眾主演出席。兩代笑匠許冠文與黃子華破天荒合作，為二人1992年合演作品《神算》後32年首次主演電影，消息一出旋即引起全港觀眾關注！能夠促成兩代笑匠於《破．地獄》合作，導演陳茂賢功不可沒，他於開鏡儀式上亦接受訪問，分享拍攝的難得經驗。

香港電影《破．地獄》由許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡及朱栢康主演。（葉志明 攝）

《破．地獄》由《不日成婚》系列導演陳茂賢（左四）執導，並邀請「《不日》班底」演出，如衞詩雅、朱栢康、岑珈其及金燕玲等。（葉志明 攝）

能夠促成許冠文與黃子華合作，陳茂賢導演感謝令《破．地獄》成事的幕後功臣：「多謝公司、老闆（楊受成博士）同埋我哋嘅監製Jason。另一個（原因）係佢哋都一致認為份稿、劇本好好，都知道子華神好揀劇本、Michael生（許冠文）亦都一樣。Michael生亦都係我哋編劇界、導演界嘅師公！好難得我哋請到佢哋嚟！」導演於開鏡期間提及《破．地獄》並非「喜劇」而是一部「偉大嘅電影」，他表示說法由黃子華提出，至於一部「非喜劇」能夠請到兩代笑匠演出，陳茂賢直言：「我覺得最主要係題材啦，你話係唔係完全冇喜劇元素，又唔係嘅。裡面有幽默嘅嘢，但係唔係好似佢哋以往拍嘅咁爆笑呢，又未必完全係嘅。」

執導《破．地獄》的導演陳茂賢於開鏡儀式上接受訪問，感謝英皇電影、老闆楊受成博士及監製促成了許冠文與黃子華的合作。（葉志明 攝）

《破．地獄》以香港殯儀業為題材，拍攝均在殯儀館及義莊實地取景，實為香港電影的一大突破。能夠實地取景，陳茂賢導演分享到籌備的過程：「譬如我哋搵東華三院畀我哋拍殯儀館或者義莊，其實本身佢哋唔肯借畀商業片去拍。因為佢哋問我哋攞完整劇本睇咁滯，睇完個劇本就覺得可以（借出場地）喇！」

許冠文與黃子華主演《破．地獄》，分別飾演「破地獄」大師及殯儀策劃員，角色均圍繞香港殯儀業。（葉志明 攝）

陳茂賢導演亦表示，《破．地獄》除了於靈堂等較常見的環境取景外，亦呈現到殯儀業較不為人知的地帶：「佢哋都同我講真係冇畀過香港電影拍，因為我哋唔係剩係拍靈堂，而係拍殯儀館後面工作人員出入嘅地方，平時唔會畀大家見到。」他亦續指：「好難得，因為譬如東華三院義莊，過百年歷史嘅棺木都擺咗喺到，有需要都可以拍。其實我都唔知香港有義莊，都係做完資料搜集先知道。」

陳茂賢導演表示《破．地獄》不單在靈堂等較常見的場地拍攝，亦在殯儀業工作人員出入的地帶、甚至義莊裡拍攝。（葉志明 攝）

為了讓《破．地獄》寫實地呈現民間傳統儀式，衞詩雅與朱栢康等演員均要接受訓練，跟隨師傅學習破地獄等儀式流程。其中，篤信基督教的朱栢康為了演出角色亦有接受訓練，然而陳導演卻表示不須就此特意說服朱康：「因為拍咗咁多部戲，大家都好熟。同埋個人物係，我問咗佢肯唔肯做我先寫。我拍《不日成婚2》嘅時候問咗佢，有個角色好想佢做，但係同佢宗教背景好大出入，佢考慮完、OK喇我先寫落去。我諗都係信任同溝通，始終合作咗咁多部戲。」

朱栢康於《破．地獄》裡飾演許冠文的兒子，作為基督徒的他更要親身上演破地獄的儀式。（葉志明 攝）

至於另一位參與受訓破地獄的衞詩雅，則突破了「傳內不傳外、傳子不傳女」的傳統習俗，行業慣例亦較少讓女性參與殯儀儀式。陳茂賢導演對傳統認為女性女經代表不潔淨的觀點提出疑問，表示：「我哋一個人類正常嚟講，每一刻都製造緊屎同尿啦，咁我哋都污糟邋遢喎！」於是希望嘗試透過《破．地獄》，探討女性於傳統殯儀業的角色及可能性。